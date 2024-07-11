https://sputnik-georgia.ru/20240711/prezident-gruzii-pomilovala-bolee-desyati-chelovek-288962710.html

Президент Грузии помиловала более десяти человек

Президент Грузии помиловала более десяти человек

Sputnik Грузия

Право на помилование – дискреционное право президента Грузии 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T16:22+0400

2024-07-11T16:22+0400

2024-07-11T16:22+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

тюрьма

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 13 осужденных, из которых шестеро выйдут на свободу, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Шестеро из 13 осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания, а пятерым сокращены сроки отбывания наказания – среди них одна женщина. Акт помилования также затронул двух осужденных, наказания которых не были связаны с лишением свободы. Ранее, 31 мая, Зурабишвили помиловала семь осужденных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, саломе зурабишвили , тюрьма