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Президент Грузии помиловала более десяти человек
Президент Грузии помиловала более десяти человек
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Право на помилование – дискреционное право президента Грузии 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T16:22+0400
2024-07-11T16:22+0400
2024-07-11T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 13 осужденных, из которых шестеро выйдут на свободу, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Шестеро из 13 осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания, а пятерым сокращены сроки отбывания наказания – среди них одна женщина. Акт помилования также затронул двух осужденных, наказания которых не были связаны с лишением свободы. Ранее, 31 мая, Зурабишвили помиловала семь осужденных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, саломе зурабишвили , тюрьма
грузия, новости, саломе зурабишвили , тюрьма
Президент Грузии помиловала более десяти человек
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 13 осужденных, из которых шестеро выйдут на свободу, сообщили в администрации главы государства.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.
Шестеро из 13 осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания, а пятерым сокращены сроки отбывания наказания – среди них одна женщина.
Акт помилования также затронул двух осужденных, наказания которых не были связаны с лишением свободы.
Ранее, 31 мая, Зурабишвили помиловала семь осужденных.