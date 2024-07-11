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Прокурорский совет определился с кандидатом на пост Генпрокурора Грузии
Прокурорский совет определился с кандидатом на пост Генпрокурора Грузии
Sputnik Грузия
Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T14:20+0400
2024-07-11T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель Генпрокурора Грузии Георгий Габиташвили будет представлен парламенту в качестве кандидата на пост Генпрокурора – решение принял Прокурорский совет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. Он предстанет перед комитетом уже 16 июля на внеочередной сессии парламента. Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов. Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, прокурорский совет, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
грузия, новости, тбилиси, прокурорский совет, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии, прокуратура

Прокурорский совет определился с кандидатом на пост Генпрокурора Грузии

14:20 11.07.2024
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель Генпрокурора Грузии Георгий Габиташвили будет представлен парламенту в качестве кандидата на пост Генпрокурора – решение принял Прокурорский совет.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.

На статус кандидата претендовали также адвокаты Дареджан Буцхрикидзе и Виктор Ахалбедашвили. По результатам голосования Прокурорского совета Габиташвили получил 11 голосов из 12, и его кандидатура будет представлена в парламент для утверждения.

Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. Он предстанет перед комитетом уже 16 июля на внеочередной сессии парламента.
Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов.
Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года.
В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети.
В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года.
В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.
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