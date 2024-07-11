https://sputnik-georgia.ru/20240711/prokurorskiy-sovet-opredelilsya-s-kandidatom-na-post-genprokurora-gruzii-288959151.html

Прокурорский совет определился с кандидатом на пост Генпрокурора Грузии

Прокурорский совет определился с кандидатом на пост Генпрокурора Грузии

Sputnik Грузия

Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заместитель Генпрокурора Грузии Георгий Габиташвили будет представлен парламенту в качестве кандидата на пост Генпрокурора – решение принял Прокурорский совет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. Чтобы стать Генпрокурором, Габиташвили достаточно получить поддержку большинства депутатов. Он предстанет перед комитетом уже 16 июля на внеочередной сессии парламента. Георгия Габиташвили в качестве кандидата представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов. Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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