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Сколько иностранцев посетили Грузию – данные за полгода
Сколько иностранцев посетили Грузию – данные за полгода
Sputnik Грузия
Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T15:48+0400
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2024-07-11T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов, сообщила Национальная администрация туризма. Кроме того, в январе-июне наблюдался рост туристических визитов. Так, из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года. По информации Администрации, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
Сколько иностранцев посетили Грузию – данные за полгода
Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов, сообщила Национальная администрация туризма.
Кроме того, в январе-июне наблюдался рост туристических визитов. Так, из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года.
"Лишь за второй квартал Грузию посетило 1,7 миллиона международных путешественников,1,2 миллиона из которых были туристами. Рост по сравнению с апрелем-июнем 2023 года составил 4,2% и 9,2% соответственно", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Администрации, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.