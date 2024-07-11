https://sputnik-georgia.ru/20240711/skolko-inostrantsev-posetili-gruziyu--dannye-za-polgoda-288961967.html

Сколько иностранцев посетили Грузию – данные за полгода

Сколько иностранцев посетили Грузию – данные за полгода

Sputnik Грузия

Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T15:48+0400

2024-07-11T15:48+0400

2024-07-11T15:48+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов, сообщила Национальная администрация туризма. Кроме того, в январе-июне наблюдался рост туристических визитов. Так, из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем за два квартала 2023 года. По информации Администрации, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии