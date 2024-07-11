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В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики
В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики
Sputnik Грузия
Экономический рост Грузии в 2023 году составил 7,5% 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T09:01+0400
2024-07-11T09:01+0400
2024-07-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экономический рост в Грузии в июне 2024 года будет двузначным, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики
Экономический рост Грузии в 2023 году составил 7,5%
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экономический рост в Грузии в июне 2024 года будет двузначным, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital.
По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.
"Высокие темпы роста экономики сохраняются и в июне. В частности, после роста на 11,4% в апреле и 9,2% в мае, основываясь на транзакции через каналы TBC, можно судить, что рост в июне будет двузначным", - говорится в обзоре.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.