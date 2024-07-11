https://sputnik-georgia.ru/20240711/v-gruzii-ozhidaetsya-dvuznachnyy-rost-ekonomiki--analitiki-288951672.html

В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики

В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики

Sputnik Грузия

Экономический рост Грузии в 2023 году составил 7,5% 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T09:01+0400

2024-07-11T09:01+0400

2024-07-11T09:01+0400

экономика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экономический рост в Грузии в июне 2024 года будет двузначным, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости