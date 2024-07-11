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В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах"

В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что суд будет на их стороне 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T20:32+0400

2024-07-11T20:32+0400

2024-07-11T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сразу три иска для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным готовится для внесения в Конституционный суд. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Один из исков подготовили до 100 НПО, второй готовит президент Грузии, а третий – оппозиционные партии Она пояснила, что только у президента есть право обжаловать закон на соответствие статье 78 Конституции Грузии, обязывающей власти Грузии предпринимать все шаги для европейской интеграции Грузии. "По этой статье будет обжалован в том числе этот закон", – сказала Беселия. Как пояснил представитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Георгий Гоциридзе, иск НПО будет касаться соответствия норм закона о свободе объединений и дискриминации. "Наш иск практически готов", – сказал Гоциридзе. Готовят иск против закона и депутаты оппозиционных партий. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что суд будет на их стороне. "Мы сразу же сказали, если хотите, обжалуйте. Мы на любом этапе и на всех этапах готовы представить доказательства, почему важно усиление суверенитета, укрепление свободы и почему для нас неприемлемо такое финансирование маргиналов и радикалов", – сказал депутат правящей партии Ираклий Закруа. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах