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За счет чего стабилизировался курс лари? – мнение премьера Грузии
За счет чего стабилизировался курс лари? – мнение премьера Грузии
Sputnik Грузия
Чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T16:24+0400
2024-07-11T16:24+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет быстрого экономического роста, а также эффективной политике Национального банка Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства в четверг. Оппозиция прогнозировала грядущий кризис в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужила тенденция обесценивания национальной валюты Грузии. За месяц, с 14 мая, после принятия парламентом закона в окончательном чтении, лари обесценился на 7% и 14 июня достиг наивысшей отметки, составив 2,8693 GEL/$1. С тех пор валюта показывает тенденцию к укреплению. Уже 11 июля курс лари составил 2,7488 GEL/$. Кобахидзе поблагодарил Нацбанк за эффективное управление процессом, что в конечном итоге обеспечило стабильность лари. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, национальный банк грузии, курс доллара
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, национальный банк грузии, курс доллара

За счет чего стабилизировался курс лари? – мнение премьера Грузии

16:24 11.07.2024
© photo: Sputnik / StringerБанкноты номиналом сто лари
Банкноты номиналом сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет быстрого экономического роста, а также эффективной политике Национального банка Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства в четверг.
Оппозиция прогнозировала грядущий кризис в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужила тенденция обесценивания национальной валюты Грузии. За месяц, с 14 мая, после принятия парламентом закона в окончательном чтении, лари обесценился на 7% и 14 июня достиг наивысшей отметки, составив 2,8693 GEL/$1. С тех пор валюта показывает тенденцию к укреплению. Уже 11 июля курс лари составил 2,7488 GEL/$.

"Стабильность национальной валюты очень важна для экономики. Как вы знаете, некоторое время у нас наблюдалось кратковременное колебание, на которое наша оппозиция возлагала большие надежды, но благодаря быстрому экономическому росту, а также эффективной управленческой политике, курс лари очень скоро практически вернулся к своему первоначальному значению", – заявил Кобахидзе.

Кобахидзе поблагодарил Нацбанк за эффективное управление процессом, что в конечном итоге обеспечило стабильность лари.
Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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