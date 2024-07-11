https://sputnik-georgia.ru/20240711/za-schet-chego-stabilizirovalsya-kurs-lari--mnenie-premera-gruzii-288963010.html

За счет чего стабилизировался курс лари? – мнение премьера Грузии

За счет чего стабилизировался курс лари? – мнение премьера Грузии

Sputnik Грузия

Чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T16:24+0400

2024-07-11T16:24+0400

2024-07-11T16:24+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

национальный банк грузии

курс доллара

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/77/234067746_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_eff86a9c71fa68afc2f1ae54a70c0dba.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Национальная валюта Грузии укрепилась за счет быстрого экономического роста, а также эффективной политике Национального банка Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства в четверг. Оппозиция прогнозировала грядущий кризис в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужила тенденция обесценивания национальной валюты Грузии. За месяц, с 14 мая, после принятия парламентом закона в окончательном чтении, лари обесценился на 7% и 14 июня достиг наивысшей отметки, составив 2,8693 GEL/$1. С тех пор валюта показывает тенденцию к укреплению. Уже 11 июля курс лари составил 2,7488 GEL/$. Кобахидзе поблагодарил Нацбанк за эффективное управление процессом, что в конечном итоге обеспечило стабильность лари. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов 168,7 миллиона долларов. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, национальный банк грузии, курс доллара