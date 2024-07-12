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Учения Пентагона отменены: суверенная Грузия унизительна для "гегемона"

Учения Пентагона отменены: суверенная Грузия унизительна для "гегемона"

Sputnik Грузия

Грузию во второй половине года ожидают серьезные испытания, уверен военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T13:02+0400

2024-07-12T13:02+0400

2024-07-12T13:02+0400

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"Достойного партнерства" США с Грузией не будет, и это относится не только к маневрам Пентагона Noble Partner 2024 в пригороде Тбилиси. Соседние республики Южного Кавказа могут многому научиться на опыте неравноправного военно-политического взаимодействия Грузии с Западом. Для Тбилиси наступил момент истины, причем сразу после принятия национальным парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", созданного по американскому образцу.Никто не представил правовых аргументов против закона о прозрачности, но "гегемон" взбешен: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". Яростная реакция США, НАТО, Евросоюза и ОБСЕ сделали очевидными антигосударственную роль и антинародную сущность различных неправительственных организаций (НПО) – структур, специально созданных и щедро оплачиваемых иностранными фондами и правительствами для скрытного и своекорыстного управления Грузией и ее народом.Решением госдепартамента США и Пентагона на неопределенный срок отложены многонациональные учения Noble Partner, которые регулярно проводились в Грузии с 2016 года с участием десятков стран НАТО, а также Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Украины, Японии. В Белом доме 8 июля заявили о пересмотре всех программ сотрудничества с Тбилиси, с конкретной целью "смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии". Ранее об этом же сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Такая острая реакция объясняется тем, что американцы и их европейские союзники своими заботами и международными военными маневрами Noble Partner, Agile Spirit много лет готовили Грузию и весь Южный Кавказ к большой войне с РФ.В грузинском Министерстве обороны сожалеют о решении Пентагона отложить совместные учения, а надо бы радоваться. Грузия, как и Украина, необходима США лишь для обеспечения живой силой и "стратегической глубиной" в прокси-войне с Россией. Реальный грузинский суверенитет и законотворческая самостоятельность Тбилиси правилами Вашингтона не предусмотрены.Кто не рискует, тот не пьет ХванчкаруГрузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что 2025 год должен стать годом полного освобождения от "либерального фашизма" грузинского общества, грузинского государства, грузинской политики – для этого есть все необходимые ресурсы. Главное – выдержать давление Запада и выиграть парламентские выборы в октябре.Отказавшись от раболепного подчинения указаниям Вашингтона и Брюсселя, грузинское правительство непростительно лишило США одного из важных инструментов борьбы с Россией. По натовскому плану "международного разделения труда" Грузия должна была еще в 2022 году открыть "второй фронт" против РФ, оттянуть часть российских сил с украинского ТВД, то есть самоубиться. В Тбилиси возобладало политическое трезвомыслие, однако Запад продолжает "инвестировать" в оппозицию.Американские деньги перенаправляются на борьбу с "мятежным" грузинским правительством. Суровое наказание станет уроком всем лимитрофам, помышляющим о корректировке курса – в ущерб национальным интересам США. Если у "гегемона" хватит материальных средств и внешнеполитического влияния.С другой стороны, на территории Армении Пентагон получает отрадную для США "сатисфакцию" – с 15 июля проводит девятидневные маневры с участием армянских войск. Заметим, в американской истории нет ни одного примера, когда Вашингтон бескорыстно помог оружием или войсками другому государству.Российская Служба внешней разведки (СВР) 9 июля сообщила о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября – в формате очередной "цветной революции". Американские "кураторы" уже дали команду грузинской оппозиции (и президенту Саломе Зурабишвили) готовить "народный гнев" и протесты в Тбилиси на основе антироссийской риторики и провокаций. Госдепартамент США оперативно опроверг информацию СВР о стремлении Вашингтона "задвинуть" правящую партию "Грузинская мечта", однако шантаж, угрозы, провокации, санкции, визовые ограничения США убеждают в обратном. Как бы ни сложилось, Грузию во второй половине 2024 года ожидают большие испытания.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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грузия, сша, тбилиси, вашингтон, аналитика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , пентагон, нато, колумнисты