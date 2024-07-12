Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год
21:08 12.07.2024 (обновлено: 21:28 12.07.2024)
© photo : press office of the MoD of RAМинистры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани подписали двусторонние документы (12 июля 2024). Еревaн
© photo : press office of the MoD of RA
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В ходе переговоров министры акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян подписали в Ереване план двустороннего сотрудничества между странами на 2024 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
До церемонии подписания документа прошла двусторонняя встреча министров, на которой они обсудили вопросы оборонного сотрудничества между Грузией и Арменией.
© photo : press office of the MoD of RAВстреча министров обороны Армении и Грузии Сурена Папикяна и Ираклия Чиковани (12 июля 2024). Еревaн
Встреча министров обороны Армении и Грузии Сурена Папикяна и Ираклия Чиковани (12 июля 2024). Еревaн
© photo : press office of the MoD of RA
Министры акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе.
Стороны также обсудили текущие вопросы сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее.
После встречи, по данным Минобороны Армении, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посадил именную ель на территории административного комплекса Министерства обороны в Ереване.
© photo : press office of the MoD of RAМинистры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани подписывают двусторонние документы (12 июля 2024). Еревaн
Министры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани подписывают двусторонние документы (12 июля 2024). Еревaн
© photo : press office of the MoD of RA
В рамках официального визита министр обороны Грузии также проведет встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Грузия и Армения
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов.
В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.