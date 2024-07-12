https://sputnik-georgia.ru/20240712/gruziya-i-armeniya-podpisali-plan-sotrudnichestva-po-oborone-na-2024-god-288975842.html

Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год

Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год

Sputnik Грузия

В ходе переговоров министры акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T21:08+0400

2024-07-12T21:08+0400

2024-07-12T21:28+0400

грузия

новости

армения

политика

ереван

ираклий чиковани

никол пашинян

министерство обороны грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0c/288975402_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_01e374ac79d667525013b8603e50f1fb.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян подписали в Ереване план двустороннего сотрудничества между странами на 2024 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. До церемонии подписания документа прошла двусторонняя встреча министров, на которой они обсудили вопросы оборонного сотрудничества между Грузией и Арменией. Министры акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе. Стороны также обсудили текущие вопросы сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее. После встречи, по данным Минобороны Армении, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посадил именную ель на территории административного комплекса Министерства обороны в Ереване. В рамках официального визита министр обороны Грузии также проведет встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, армения, политика, ереван, ираклий чиковани, никол пашинян, министерство обороны грузии