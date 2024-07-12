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Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика

Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика

Sputnik Грузия

За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T09:01+0400

2024-07-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. За январь-июнь 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 409,6 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.Международные резервы на 30 июня 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,6 миллиарда долларов.За июнь резервы снизились на 19 миллионов долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке. Кроме того, в июне регулятор продал на валютном аукционе 60 миллионов долларов.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,6 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 458 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тысячи долларов. Средства в золоте составили 534,9 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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