https://sputnik-georgia.ru/20240712/na-vostoke-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-vetra-288970623.html

"Страшный смерч" – на востоке Грузии борются с последствиями сильного ветра

"Страшный смерч" – на востоке Грузии борются с последствиями сильного ветра

Sputnik Грузия

В ближайшее время местные власти в Лагодехи начнут подсчет ущерба 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T11:57+0400

2024-07-12T11:57+0400

2024-07-12T12:02+0400

погода

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лагодехи

кахети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656353_0:60:1400:848_1920x0_80_0_0_2203a611892c065b528c2d29cb4c1f1f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям села Мацими Лагодехского муниципалитета в Кахети – с корнем вырваны многолетние деревья, повалены столбы линий электропередачи, а также сорваны крыши с домов, сообщила местная жительница Лали Капанадзе в эфире телеканала "Имеди".Сильный ветер в ночь на пятницу длился в селе Мацими примерно 10 минут. На месте стихийного бедствия были мобилизованы Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, а также соответствующие службы мэрии Лагодехи. Они расчистили дороги от поваленных деревьев. По словам представителей местных властей, в ближайшее время начнется подсчет ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лагодехи

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лагодехи, кахети