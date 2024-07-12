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"Страшный смерч" – на востоке Грузии борются с последствиями сильного ветра
"Страшный смерч" – на востоке Грузии борются с последствиями сильного ветра
Sputnik Грузия
В ближайшее время местные власти в Лагодехи начнут подсчет ущерба 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T11:57+0400
2024-07-12T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям села Мацими Лагодехского муниципалитета в Кахети – с корнем вырваны многолетние деревья, повалены столбы линий электропередачи, а также сорваны крыши с домов, сообщила местная жительница Лали Капанадзе в эфире телеканала "Имеди".Сильный ветер в ночь на пятницу длился в селе Мацими примерно 10 минут. На месте стихийного бедствия были мобилизованы Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, а также соответствующие службы мэрии Лагодехи. Они расчистили дороги от поваленных деревьев. По словам представителей местных властей, в ближайшее время начнется подсчет ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лагодехи, кахети
"Страшный смерч" – на востоке Грузии борются с последствиями сильного ветра
11:57 12.07.2024 (обновлено: 12:02 12.07.2024)
В ближайшее время местные власти в Лагодехи начнут подсчет ущерба
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям села Мацими Лагодехского муниципалитета в Кахети – с корнем вырваны многолетние деревья, повалены столбы линий электропередачи, а также сорваны крыши с домов, сообщила местная жительница Лали Капанадзе в эфире телеканала "Имеди".
Сильный ветер в ночь на пятницу длился в селе Мацими примерно 10 минут.
"Возник страшный смерч. Не припоминаю ничего похожего. В селе вырвало ореховые деревья, которые перекрыли автомобильную дорогу. Уничтожена инфраструктура, все повалено. Пришла спасательная служба и расчистила все", - сообщила Капанадзе.
На месте стихийного бедствия были мобилизованы Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, а также соответствующие службы мэрии Лагодехи. Они расчистили дороги от поваленных деревьев.
По словам представителей местных властей, в ближайшее время начнется подсчет ущерба.