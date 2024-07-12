https://sputnik-georgia.ru/20240712/natsdvizhenie-gotovit-aferu-k-vyboram--spiker-parlamenta-gruzii-288973650.html

"Нацдвижение" готовит аферу к выборам – спикер парламента Грузии

"Нацдвижение" готовит аферу к выборам – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T17:48+0400

2024-07-12T17:48+0400

2024-07-12T18:12+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Партия "Единое национальное движение" хочет запутать избирателей, сменив название, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и партия "Стратегия Агмашенебели" создали новую политическую платформу под названием "Единство для спасения Грузии". К выборам также объединились партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", основанные бывшими членами "Нацдвижения". По его мнению, "Нацдвижение" отказалось от своего названия для того, чтобы запутать избирателей, и из-за стыда перед обществом. "Им настолько стыдно называться "нацами", что они меняют название, чтобы как-то запутать граждан и чтобы кто-то случайно за них проголосовал. Это видит грузинский народ, и в таком ракурсе мы должны смотреть на это. Это тактика запутывания. Они хотят запутать людей, что есть другие силы и альтернатива "Грузинской мечте", - заявил Папуашвили. По его словам, "Нацдвижение" хоть и изменило название, но не отказалось от своего номера в бюллетене. Он назвал "Нацдвижение" агентами спецслужб и отметил, что у грузинского народа будет очень простой выбор. "Эти люди, действия которых организованы иностранными спецслужбами, осмеливаются принять участие в выборах. Так что 26 октября будет простейший выбор", - сказал Папуашвили. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что победа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах в 2024 году обеспечит поражение "либерального фашизма" в Грузии, а уже со следующего года начнется процесс освобождения от него грузинского общества, политики и государства. Ранее премьер-министр Грузии заявил, что представители правящей команды Грузии не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По словам премьера, никто не боится этого "либерального фашизма". Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024