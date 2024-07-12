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Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18-19 июля
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18-19 июля
Sputnik Грузия
Поступило несколько вопросов, в том числе инициирован проект амнистии, который мы хотим принять в первом чтении, заявил спикер 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T18:31+0400
2024-07-12T18:31+0400
2024-07-12T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Внеочередная сессия, на которой рассмотрят вопрос избрания Генпрокурора Грузии и закон "Об амнистии" пройдет в парламенте Грузии 18-19 июля, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В парламенте Грузии с конца июня начались летние каникулы до сентября. Согласно Конституции, внеочередную сессию созывает президент Грузии по просьбе парламента. Об пленарной сессии внеочередная сессия отличается рассмотрением заранее известных вопросов. Отходить от этого регламента депутаты не могут. Прокурорский совет на должность Генпрокурора Грузии которая вакантна с 3 мая представил действующего заместителя Генерального прокурора Георгия Габиташвили. Что касается амнистии для заключенных, то она предусматривает освобождение либо сокращение сроков для около трети заключенных в Грузии, а также освобождение около 7 тысяч пробационеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, весенняя сессия парламента
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, весенняя сессия парламента
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18-19 июля
Поступило несколько вопросов, в том числе инициирован проект амнистии, который мы хотим принять в первом чтении, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Внеочередная сессия, на которой рассмотрят вопрос избрания Генпрокурора Грузии и закон "Об амнистии" пройдет в парламенте Грузии 18-19 июля, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В парламенте Грузии с конца июня начались летние каникулы до сентября.
"Поступило несколько вопросов, в том числе инициирован проект амнистии, который мы хотим принять в первом чтении и в рамках осенней сессии закрыть третьим чтении, есть также другие вопросы в том числе избрание Генерального прокурора. Поэтому нам понадобиться внеочередная сессия – предположительно в четверг и пятницу", - сказал Папуашвили.
Согласно Конституции, внеочередную сессию созывает президент Грузии по просьбе парламента. Об пленарной сессии внеочередная сессия отличается рассмотрением заранее известных вопросов. Отходить от этого регламента депутаты не могут.
Прокурорский совет на должность Генпрокурора Грузии которая вакантна с 3 мая представил действующего заместителя Генерального прокурора Георгия Габиташвили.
Что касается амнистии для заключенных, то она предусматривает освобождение либо сокращение сроков для около трети заключенных в Грузии, а также освобождение около 7 тысяч пробационеров.