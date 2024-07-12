https://sputnik-georgia.ru/20240712/prognoz-na-letniy-turisticheskiy-sezon-v-gruzii--ozhidaniya-administratsii-288963771.html

Прогноз на летний туристический сезон в Грузии – ожидания Администрации

Прогноз на летний туристический сезон в Грузии – ожидания Администрации

Sputnik Грузия

Администрация продолжит популяризацию Грузии в странах Европы, Персидского залива и в Индии 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T14:18+0400

2024-07-12T14:18+0400

2024-07-12T14:18+0400

грузия

туризм

экономика

европа

персидский залив

индия

национальная администрация туризма грузии

туризм в грузии

туризм

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма имеет особые ожидания насчет летнего туристического сезона и продолжает маркетинговые кампании на стратегических рынках, заявила руководитель Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Омиадзе прокомментировала последние данные туризма, согласно которым число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов. По ее словам, Администрация продолжит популяризацию Грузии в странах Европы, Персидского залива и в Индии. Ожидается, что эти мероприятия повысят популярность Грузии и существенно поспособствуют дальнейшему развитию туристической отрасли в стране. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 млн лари на развитие туризма в стране. Большая их часть (191 млн лари) пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы. В частности, средства направят на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местиа, Мцхета, Зугдиди и Казбеги. Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры в этом году планируется завершить строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури. Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, европа, персидский залив, индия, национальная администрация туризма грузии, туризм в грузии, туризм