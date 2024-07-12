https://sputnik-georgia.ru/20240712/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-regionakh-gruzii-288975032.html

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионах Грузии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионах Грузии

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T20:20+0400

2024-07-12T20:20+0400

2024-07-12T20:20+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство охраны окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282127062_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d94d2d89730b499f8f1985278781531.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до утра 13 июля в некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии