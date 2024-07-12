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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионах Грузии
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионах Грузии
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до утра 13 июля в некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионах Грузии
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до утра 13 июля в некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии.
"Ожидаемые осадки могут привести к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы", - говорится в сообщении агентства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.