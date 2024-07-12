https://sputnik-georgia.ru/20240712/tragicheski-pogib-rabochiy-v-batumi-288971783.html

Трагически погиб рабочий в Батуми

Трагически погиб рабочий в Батуми

Sputnik Грузия

Пл данным СМИ, погибший, возможно, был несовершеннолетним 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T13:01+0400

2024-07-12T13:01+0400

2024-07-12T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Рабочий сорвался с крыши студенческого общежития Государственного университета им. Шота Руставели на улице Леонидзе в Батуми и погиб на месте, сообщил "Первый канал". По информации телеканала, инцидент в общежитии произошел во время ремонта крыши. Работы вела компания "Алигатор-1", победившая в тендере по проведению ремонтных работ здания. По данным СМИ, погибший возможно был несовершеннолетним. Представители инспекции труда на месте изучают ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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