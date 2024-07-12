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Трагически погиб рабочий в Батуми
Трагически погиб рабочий в Батуми
Sputnik Грузия
Пл данным СМИ, погибший, возможно, был несовершеннолетним 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T13:01+0400
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2024-07-12T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Рабочий сорвался с крыши студенческого общежития Государственного университета им. Шота Руставели на улице Леонидзе в Батуми и погиб на месте, сообщил "Первый канал". По информации телеканала, инцидент в общежитии произошел во время ремонта крыши. Работы вела компания "Алигатор-1", победившая в тендере по проведению ремонтных работ здания. По данным СМИ, погибший возможно был несовершеннолетним. Представители инспекции труда на месте изучают ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, батуми
грузия, происшествия, новости, батуми
Трагически погиб рабочий в Батуми
Пл данным СМИ, погибший, возможно, был несовершеннолетним
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Рабочий сорвался с крыши студенческого общежития Государственного университета им. Шота Руставели на улице Леонидзе в Батуми и погиб на месте, сообщил "Первый канал".
По информации телеканала, инцидент в общежитии произошел во время ремонта крыши.
Работы вела компания "Алигатор-1", победившая в тендере по проведению ремонтных работ здания.
По данным СМИ, погибший возможно был несовершеннолетним.
Представители инспекции труда на месте изучают ситуацию.