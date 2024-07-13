https://sputnik-georgia.ru/20240713/gruzinskoe-vino-prodolzhaet-pokoryat-germaniyu-288978913.html

Грузинское вино продолжает покорять Германию

Грузинское вино продолжает покорять Германию

Sputnik Грузия

За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Презентация-семинар грузинского вина прошла в винном институте Deutsche Wein und Sommelierschule в столице Германии Берлине, сообщило Национальное агентство вина Грузии. Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты по маркетингу, студенты и любители вина, провел президент Ассоциации сомелье Германии Ивон Хейстерман. Презентация включала историю развития грузинской винодельческой культуры, современное состояние винодельческой отрасли, а также стратегию и основные цели маркетинговых кампаний грузинского вина. Презентация грузинского вина в Берлине прошла при участии немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations, подрядчика Национального агентства вина, и института вина Deutsche Wein und Sommelierschule. Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, с 2020 года была добавлена ​​в список стратегических рынков для грузинского вина и стабильно занимает место в первой десятке стран-экспортеров. За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. По данным за 2023 год, вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, берлин, грузинское вино