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Грузинское вино продолжает покорять Германию
Грузинское вино продолжает покорять Германию
Sputnik Грузия
За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина 13.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-13T13:03+0400
2024-07-13T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Презентация-семинар грузинского вина прошла в винном институте Deutsche Wein und Sommelierschule в столице Германии Берлине, сообщило Национальное агентство вина Грузии. Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты по маркетингу, студенты и любители вина, провел президент Ассоциации сомелье Германии Ивон Хейстерман. Презентация включала историю развития грузинской винодельческой культуры, современное состояние винодельческой отрасли, а также стратегию и основные цели маркетинговых кампаний грузинского вина. Презентация грузинского вина в Берлине прошла при участии немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations, подрядчика Национального агентства вина, и института вина Deutsche Wein und Sommelierschule. Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, с 2020 года была добавлена в список стратегических рынков для грузинского вина и стабильно занимает место в первой десятке стран-экспортеров. За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. По данным за 2023 год, вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, берлин, грузинское вино
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, берлин, грузинское вино
Грузинское вино продолжает покорять Германию
13:03 13.07.2024 (обновлено: 14:56 13.07.2024)
За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Презентация-семинар грузинского вина прошла в винном институте Deutsche Wein und Sommelierschule в столице Германии Берлине, сообщило Национальное агентство вина Грузии.
Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты по маркетингу, студенты и любители вина, провел президент Ассоциации сомелье Германии Ивон Хейстерман.
Презентация включала историю развития грузинской винодельческой культуры, современное состояние винодельческой отрасли, а также стратегию и основные цели маркетинговых кампаний грузинского вина.
Презентация грузинского вина в Берлине прошла при участии немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations, подрядчика Национального агентства вина, и института вина Deutsche Wein und Sommelierschule.
Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, с 2020 года была добавлена в список стратегических рынков для грузинского вина и стабильно занимает место в первой десятке стран-экспортеров.
За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%.
Продвижение грузинского вина
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планируется потратить уже 16 миллионов.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
По данным за 2023 год, вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.