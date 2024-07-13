На "Дни гор" грузинские власти потратят около 4 млн лари — программа фестиваля
17:07 13.07.2024 (обновлено: 17:22 13.07.2024)
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Гости смогут ближе познакомиться с традициями горцев, не понаслышке узнать об их гостеприимстве и культуре
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Традиционный фестиваль "Дни гор" пройдет в высокогорных регионах Грузии с 13 по 20 июля — на проведение мероприятий из резервного фонда правительства выделены 3,8 миллиона лари.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром, эту сумму должен выделить Минфин. В ходе фестиваля гости смогут ближе познакомиться с бытом и традициями горцев, не понаслышке узнать об их гостеприимстве, кухне, легендах, танцах и песнях.
Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Сванети и Гурии. В каждом краю анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты.
Sputnik Грузия предлагает подробную программу фестиваля:
Тушети, Омало – 13 июля
© photo: Cultural Heritage of Georgia / FBКрепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети
Крепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети
14:00 – выставка-продажа продукции местных мастеров
14:00 – этнографическо-познавательный уголок, ярмарка поделок колледжа "Аиси"
14:00 – дегустация традиционных блюд
14:00 – шоу-программа с аниматорами: спортивные соревнования, настолки
14:00 - DJ LEVI LOVE DISCO
14:00 – тушинские скачки
15:00 – награждение победителей скачек
15:30 – награждение "Дней гор 2024"
16:00 – ансамбль "Кесело"
16:00 – дегустация новых вариаций тушинских блюд
16:00 – уроки валяния шерсти, керамики и живописи
16:00 – мастер-класс по цветочным венкам
17:00 – ансамбль IRIAO
18:00 – группа "Франи"
20:00 – песни у костра: "Наш квартет".
Сванети, озеро Угвири – 13 июля
© Georgian National Tourism AdministrationЛечхуми и Квемо Сванети
Лечхуми и Квемо Сванети
© Georgian National Tourism Administration
14:00 – ансамбль "Рихо"
14:00 – выставка-продажа изделий местных предпринимателей
14:00 – познавательные, развлекательные игры и конкурсы для детей
14:00 – дегустация сванских традиционных блюд
15:00 – DJ Гига Папаскири
15:00 – награждение "Дней гор 2024"
18:00 – ансамбль "Швидкаца"
19:00 – группа "Резо да бавшвеби"
20:00 – песни у костра: квартет "Эрио".
Казбеги, возле леса Элиа – 13 июля
© photo: Sputnik / StringerТуристы у Гергети в Казбеги. Горный пейзаж
Туристы у Гергети в Казбеги. Горный пейзаж
© photo: Sputnik / Stringer
14:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей
14:00 – спортивные соревнования для детей
14:00 — DJ ROY FITZ
14:00 – приготовление и дегустация традиционных блюд
15:00 – блюда от шеф-повара Георгия Манджавидзе
16:00 – награждение "Дней гор 2024"
18:00 – ансамбль песни и танца "Абхазия" – "История о Грузии"
19:40 – DJ ROY FITZ
20:30 – песни у костра: "Серенада".
Хевсурети, Шатили – 13 июля
Высокогорное село Шатили
14:00 – DJ Лука Сиоридзе
14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
14:00 – дегустация блюд, приготовленных местными поварами
14:00 – дегустация блюд от шеф-повара Торгва Гогочури
14:00 – развлекательные игры: велотур, стрельба из лука, соревнования
15:00 – скачки
16:30 – награждение "Дни гор 2024".
18:00 – ансамбль "Гордела"
19:00 – Зука Хуцишвили и группа
20:00 – сказки у костра: Тая Чинчараули
20:30 – песни у костра: "Квартет Гармониа".
Гурия, Бахмаро – 20 июля
Высокогорный курорт Бахмаро
14:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей.
14:00 – пространство для детей: аниматоры, образовательные и развлекательные мероприятия
14:00 – традиционные блюда от местных поваров
14:00 – DJ Гига Папаскири
15:00 – награждение "Дней гор 2024".
17:00 – ансамбль "Чвенебуреби"
18:00 – грузинское боевое искусство "Усахело мебрдзолеби"
19:00 – ансамбль "Картули хмеби"
20:00 – песни у костра: квартет "Ранина".
Аджария, Годердзи – 20 июля
14:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей
14:00 – кулинарный фестиваль местных поваров
14:00 – веселые старты с аниматорами
14:00 – прогулка верхом
14:00 – мастер-класс по цветочным венкам
14:00 – рисование и раскрашивание
14:00 – DJ Сандро Джорбенадзе
15:30 – сыр и аджарские хачапури от местных поваров
17:30 – награждение "Дней гор 2024".
18:00 – группа "Reggaeon"
19:00 – песни у костра: "Тбилисури квартети".
Имерети, Горди – 20 июля
© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы катаются на зип-лайне на горном курорте Саирме в регионе Имерети
Туристы катаются на зип-лайне на горном курорте Саирме в регионе Имерети
14:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей
14:00 – шоу-программа аниматоров и мероприятия для детей
14:00 – дегустация блюд от местных поваров/кулинарный уголок
14:00 – DJ LEVI LOVE DISCO
14:00 – Бар "Пивоварня Окаце"
15:00 – дегустация имеретинских блюд от шеф-повара Нуцы Цискаришвили
15:00 – дегустация имеретинских блюд от шеф-повара Георгия Манджавидзе
16:00 – награждение "Дней гор 2024".
17:00 – группа "Урса"
18:00 – группа "Очос кочи"
19:00 – DJ LEVI LOVE DISCO
20:00 – сказки у костра: Зура Горгадзе
20:00 – песни у костра: "Чвени квартети".
Лечхуми, Цагери – 20 июля
Новая дорога в высокогорную Рача
14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
14:00 – аниматоры, познавательные и спортивные занятия
14:00 – дегустация традиционных блюд от местных поваров
15:00 – DJ HORG
16:00 – спорт-игры для молодежи
16:00 – прогулка верхом
19:00 – награждений "Дней гор 2024"
20:00 – бэнд NEW ONE
21:30 – песни у костра: "Трио Априлиа".