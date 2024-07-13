https://sputnik-georgia.ru/20240713/na-dni-gor-gruzinskie-vlasti-potratyat-okolo-4-mln-lari--programma-festivalya-288983414.html

На "Дни гор" грузинские власти потратят около 4 млн лари — программа фестиваля

На "Дни гор" грузинские власти потратят около 4 млн лари — программа фестиваля

Sputnik Грузия

Гости смогут ближе познакомиться с традициями горцев, не понаслышке узнать об их гостеприимстве и культуре 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Традиционный фестиваль "Дни гор" пройдет в высокогорных регионах Грузии с 13 по 20 июля — на проведение мероприятий из резервного фонда правительства выделены 3,8 миллиона лари. Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Сванети и Гурии. В каждом краю анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты.Sputnik Грузия предлагает подробную программу фестиваля:Тушети, Омало – 13 июляСванети, озеро Угвири – 13 июляКазбеги, возле леса Элиа – 13 июляХевсурети, Шатили – 13 июляГурия, Бахмаро – 20 июляАджария, Годердзи – 20 июляИмерети, Горди – 20 июляЛечхуми, Цагери – 20 июляПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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горы, фестиваль, грузия, новости, культура, кахети, гурия, гига папаскири