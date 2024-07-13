Звонки с неизвестных номеров – жителей Грузии предупредили о мошенниках
09:01 13.07.2024 (обновлено: 09:59 13.07.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya/
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Служба советует установить надежные пароли для приложений и учетных записей на телефонах и компьютерах, использовать двухфакторную аутентификацию
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Служба защиты персональных данных призвала жителей Грузии к бдительности по отношению к входящим звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, ответы на которые могут стать угрозой личным данным.
В последнее время жителям Грузии на мобильный телефон часто приходят смс-сообщения и пропущенные звонки с неизвестных номеров. Кроме того, аналогичные звонки и сообщения осуществляются и через мессенджеры разных мобильных приложений.
"Мы хотели бы призвать общественность проявлять особую внимательность и осторожность в отношении звонков и текстовых сообщений с незнакомых номеров. Поскольку ответ на эти сообщения и звонки может представлять угрозу вашим личным данным", - говорится в заявлении ведомства.
Ведомство поделилось рекомендациями, как жителям не попасться на уловки мошенников.
Рекомендации для входящих звонков:
Не отвечать на звонок, если он сделан с нестандартным индексом или комбинацией цифр, и заблокировать номер
При обнаружении пропущенного звонка, если он содержит аналогичные нестандартные характеристики, не перезванивать по указанному номеру
Если знакомых за границей нет, не стоит отвечать на звонки с номеров, не имеющих внутренний индекс Грузии (+995)
Если все же ответили на звонок, не стоит сообщать никакой личной информации ни о себе, ни о членах семьи или знакомых.
Рекомендации в связи с полученными сообщениями:
Внимательно ознакомьтесь с содержанием сообщения, полученного как в виде смс, так и через разные аппликации. Как правило, такие сообщения составлены неграмотно, что позволяет легко их идентифицировать
Не отвечайте на эти сообщения ни звонком, ни текстовым ответом
Не переходите по ссылкам в сообщениях. Имейте в виду, что некоторые из них могут быть похожи на адреса существующих веб-страниц, а некоторые могут представлять собой бессмысленный набор букв или слов
Будьте особенно осторожны с сообщениями, содержащими контент, связанный с любыми лотереями, конкурсами или получением почты.
Кроме того, Служба советует установить надежные пароли для приложений и учетных записей на телефонах и компьютерах, использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) и регулярно обновлять их.
Также ведомство предлагает поделиться этой информацией и с членами семьи, чтобы обезопасить и их персональные данные.