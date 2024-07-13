https://sputnik-georgia.ru/20240713/zvonki-s-neizvestnykh-nomerov--zhiteley-gruzii-predupredili-o-moshennikakh-288979129.html

Звонки с неизвестных номеров – жителей Грузии предупредили о мошенниках

Звонки с неизвестных номеров – жителей Грузии предупредили о мошенниках

Sputnik Грузия

Служба советует установить надежные пароли для приложений и учетных записей на телефонах и компьютерах, использовать двухфакторную аутентификацию 13.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-13T09:01+0400

2024-07-13T09:01+0400

2024-07-13T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Служба защиты персональных данных призвала жителей Грузии к бдительности по отношению к входящим звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, ответы на которые могут стать угрозой личным данным. В последнее время жителям Грузии на мобильный телефон часто приходят смс-сообщения и пропущенные звонки с неизвестных номеров. Кроме того, аналогичные звонки и сообщения осуществляются и через мессенджеры разных мобильных приложений. Ведомство поделилось рекомендациями, как жителям не попасться на уловки мошенников. Рекомендации для входящих звонков: Рекомендации в связи с полученными сообщениями: Кроме того, Служба советует установить надежные пароли для приложений и учетных записей на телефонах и компьютерах, использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) и регулярно обновлять их. Также ведомство предлагает поделиться этой информацией и с членами семьи, чтобы обезопасить и их персональные данные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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