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СВО: Польша намерена создать "бесполетную зону" над Львовом

СВО: Польша намерена создать "бесполетную зону" над Львовом

Sputnik Грузия

Оперативное предназначение польской "интервенции" – прикрытие самолетов F-16 и натовских войск на украинской территории, отмечает военный обозреватель Sputnik... 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T14:58+0400

2024-07-14T14:58+0400

2024-07-14T14:58+0400

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Новое польско-украинское соглашение о безопасности обязывает ВСУ делиться с Войском польским разведывательными данными и боевым опытом, предусматривает возможность перехвата российских ракет и беспилотников над территорией западных областей Украины польскими средствами ПВО, то есть создает условия и предпосылки для ввода натовских войск в зону российской СВО.Подписанное 8 июля двустороннее польско-украинское соглашение содержит положения о долгосрочной военной и финансовой помощи, обучении украинских войск, поставках оружия, и вроде бы не обязывает Варшаву вступать в войну на стороне Киева. Ранее Украина подписала 20 аналогичных соглашений с западными "союзниками". Польша за минувшие два года предоставила Украине 44 пакета военной помощи на сумму 4 млрд евро, обещала продолжить поставки в 2024 году и в следующем десятилетии, готова идти дальше других стран альянса.Варшава рассмотрит возможности:Наиболее дерзок и опасен для всего мира варшавский вариант "беспилотной зоны" над Западной Украиной, реализация которого ведет к прямому военному конфликту НАТО с Россией (включая территорию Северной Америки). Польские зенитные ракетные комплексы Patriot способны сбивать воздушные цели на удалении до 160 км к востоку от польско-украинской границы, и обеспечить новый виток эскалации. Не касаясь даже высокой вероятности ввода войск альянса – под "зонтиком" польской ПВО – в Луцкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ужгородскую области Украины (этот Армагеддон – по отдельной программе). Предсказуемо очень жесткое реагирование ВС России на "интервенцию ПВО", размещение украинских F-16 и МиГ-29 на польской территории, прямое участие Войска польского в боевых действиях на украинском ТВД.Между тем, Соединенные Штаты вчера выделили Польше второй военный кредит на сумму 2 млрд долларов – для закупки самолетов F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams. Первый американский кредит на 2 млрд долларов Варшава получила в сентябре 2023 года. Создается впечатление, что США готовят "второй эшелон" для войны с Россией, и Польша готова к реваншу, то есть "лечь на плаху" вместе с Украиной или после нее.Стратегическая ошибка НАТОГермания только что передала Украине новый пакет военной помощи, включающий ЗРК Patriot и ракеты к нему. Обещают новые поставки комплексов ПВО и другие страны НАТО. Проблема коллективного Запада в том, что Россия уничтожает переданные украинской армии ЗРК быстрее, чем может их воспроизвести натовский ВПК. Поэтому кому-то кажется оптимальным размещение мобильных ЗРК Patriot Войска польского – вблизи украинской границы, в относительной безопасности.В зону действия ПВО могут войти города Ковель, Луцк, Львов, Стрый, Ивано-Франковск, Ужгород, Мукачево. Фактически вся Западная Украина. Оперативное предназначение "интервенции" – прикрытие самолетов F-16 и натовских войск на украинской территории. Возможно строительство совместных предприятий ВПК. Иные смыслы "бесполетной зоны" неочевидны, ведь российские ракеты и дроны прилетают во Львов и его окрестности достаточно редко.На фоне "юбилейного" саммита НАТО в Вашингтоне (9-11 июля), американский аналитический центр Responsible Statecraft несколько подпортил праздник – напомнил о "стратегической ошибке 2008 года" в Бухаресте (которая в равной степени проецируется на Украину, Грузию, Афганистан). Констатировал: "Не все западные союзники готовы поставить на карту собственную безопасность ради Украины, особенно с учетом растущей вероятности прямого удара России". Более того, аналитики Responsible Statecraft утверждают: "Альянс распался, и движется к войне… Единственная наземная война, в которой когда-либо участвовал альянс – в Афганистане – закончилась катастрофическим провалом".Помощь Украине никогда не входила в планы Запада. Ранее изложенная американской корпорацией RAND стратегия предусматривает ослабление России для дальнейшей борьбы с Китаем. Использование (жертвоприношение) Украины оказалось напрасным, США и альянс проигрывают очередную войну. Российское могущество растет, многополярный мир укрепляется.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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в мире, политика, россия, украина, польша, варшава, нато, колумнисты, аналитика, обострение ситуации вокруг украины