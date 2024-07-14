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Грузинский "Черный лев" выступит в Кубке вызова 2024/25 – расписание матчей
Грузинский "Черный лев" выступит в Кубке вызова 2024/25 – расписание матчей
Sputnik Грузия
Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы, в основной сетке Кубка участвуют 20 команд 14.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в Кубке вызова 2024/25 сыграет с французскими клубами"Ванн" и "Байонн", с валлийским "Скарлетс" и шотландским "Эдинбургом", сообщили в Союзе регби Грузии. "Черный Лев" впервые выступил в Кубке вызова в прошлом сезоне. Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы. В основной сетке Кубка участвуют 20 команд. Турнир стартует в октябре и завершается в мае. Расписание матчей "Черного Льва": Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев". В прошлом сезоне грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, регби, новости грузинского регби
Грузинский "Черный лев" выступит в Кубке вызова 2024/25 – расписание матчей
Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы, в основной сетке Кубка участвуют 20 команд
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в Кубке вызова 2024/25 сыграет с французскими клубами"Ванн" и "Байонн", с валлийским "Скарлетс" и шотландским "Эдинбургом", сообщили в Союзе регби Грузии.
"Черный Лев" впервые выступил в Кубке вызова в прошлом сезоне. Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы. В основной сетке Кубка участвуют 20 команд. Турнир стартует в октябре и завершается в мае.
Расписание матчей "Черного Льва":
7 декабря, Тбилиси "Черный лев" — "Ванн",
15 декабря, Лланелли, "Скарлетс" — "Черный лев",
11 января, Тбилиси "Черный лев" — "Байон",
19 января, Эдинбург, "Эдинбург" — "Черный лев".
Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов.
В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев".
В прошлом сезоне грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).