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Грузинский "Черный лев" выступит в Кубке вызова 2024/25 – расписание матчей

Грузинский "Черный лев" выступит в Кубке вызова 2024/25 – расписание матчей

Sputnik Грузия

Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы, в основной сетке Кубка участвуют 20 команд 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T21:10+0400

2024-07-14T21:10+0400

2024-07-14T21:10+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в Кубке вызова 2024/25 сыграет с французскими клубами"Ванн" и "Байонн", с валлийским "Скарлетс" и шотландским "Эдинбургом", сообщили в Союзе регби Грузии. "Черный Лев" впервые выступил в Кубке вызова в прошлом сезоне. Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы. В основной сетке Кубка участвуют 20 команд. Турнир стартует в октябре и завершается в мае. Расписание матчей "Черного Льва": Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев". В прошлом сезоне грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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