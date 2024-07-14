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Какой сегодня церковный праздник: 14 июля 2024

Какой сегодня церковный праздник: 14 июля 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 14 июля 2024 отмечают день памяти святых Космы, Дамиана, Потита и Петра 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.БессребреникиПо церковному календарю 14 июля отмечают день памяти мучеников, бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.Косма и Дамиан – родные братья, жившие в III столетии в Риме. Они были врачами. Получив от Господа дар исцелять болезни, братья лечили людей бесплатно, но просили уверовать в Спасителя, силой которого побеждали любые недуги.Проповедь врачей была действенная и очень не нравилась властям-язычникам. Когда император послал воинов схватить врачей-проповедников, люди убедили их скрыться. Но братья сдались властям, когда воины, не найдя их, схватили других христиан.Представ перед судом, врачи-проповедники мужественно отказались отречься, но их с честью отпустили после того, как они вылечили императора, пораженного внезапной болезнью.Пожилой доктор, у которого Дамиан и Косма учились врачебному делу, завидовал славе братьев и задумал их погубить. Однажды, позвав святых собирать редкие лекарственные травы, он завел их в горы и убил, а тела выбросил в реку. Произошло это в 284 году.Святой мученикПо церковному календарю 14 июля поминают мученика Потита, пострадавшего во время правления Антонина (138-161).Отец будущего святого был язычником, но юноша, познакомившись с христианским учением еще в 13 лет, уверовал в Господа и принял крещение. Отец Потита, узнав об этом, тщетно старался уговорить сына отречься, но, пораженный его твердой верой, сам стал христианином.С проповедью о Христе Потит обошел многие страны, творя силой Божьей удивительные чудеса. Так, например, в Эпире святой исцелил супругу сенатора, страдавшую проказой. После этого сенатор и все его домочадцы, уверовав, приняли крещение.Поселившись на горе, он жил в уединении, в окружении зверей и птиц. Именно там слуги императора и нашли его. Дочь Антонина была одержима беснованием, и устами девицы бес сказал, что только с приходом Потита выйдет из нее.Молитвами святого она исцелилась, но жестокий император вместо благодарности предал Потита пыткам за отказ отречься от веры, приписывая исцеление дочери языческим богам.Мученика ослепили и вырвали у него язык, а после долгих истязаний отрубили голову. Его мужество и мученическая смерть многих язычников обратила ко Христу.Преподобный ПетрПо церковному календарю 14 июля поминают преподобного Петра. Он родился в семье патриция в Константинополе в конце VIII столетия.Будущий святой во время правления Никифора (802-811) был военачальником и участвовал в походах греческих войск против Болгарии. Греки в одной из битв потерпели поражение. Император был смертельно ранен, а Петр попал в плен вместе со многими другими воинами.Как-то во время молитвы ему явился святой Иоанн Богослов и вызволил из плена. Петр, вернувшись в Константинополь, оставил мир и стал иноком в монастыре на горе Олимп (Малая Азия), где в постоянных духовных подвигах провел 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого.Всю монашескую жизнь он провел в постоянном бдении и соблюдая строгий пост. При этом ходил босой и носил колючую власяницу.Последние восемь лет преподобный жил в Константинополе, где создал обитель и храм имени святого Евандра. Скончался он примерно в 854 году. Ему было 69 лет.ИмениныПо церковному календарю 14 июля именины отмечают Ангелина, Аркадий, Алексий, Василий, Иоанн, Дамиан, Косма, Никодим, Константин, Лев и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников