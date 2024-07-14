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Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи человек
Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи человек
Sputnik Грузия
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 14.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 200 детей, сообщила телекомпания "Имеди". Очередное, 69 по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха более 47 тысяч крестников. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое такое крещение в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii

Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи человек

17:12 14.07.2024 (обновлено: 17:22 14.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerКрещение младенца в храме Святой Варвары
Крещение младенца в храме Святой Варвары - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 200 детей, сообщила телекомпания "Имеди".
Очередное, 69 по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
На сегодняшний день у Патриарха более 47 тысяч крестников.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое такое крещение в Грузии состоялось 19 января 2008 года.
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