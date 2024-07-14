https://sputnik-georgia.ru/20240714/massovoe-kreschenie-detey-v-gruzii---krestnikami-ilii-ii-stali-bolee-tysyachi-chelovek-288991097.html

Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи человек

Массовое крещение детей в Грузии – крестниками Илии II стали более тысячи человек

Sputnik Грузия

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T17:12+0400

2024-07-14T17:12+0400

2024-07-14T17:22+0400

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крещение

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 200 детей, сообщила телекомпания "Имеди". Очередное, 69 по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха более 47 тысяч крестников. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое такое крещение в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii