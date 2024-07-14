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Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения
Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения
Sputnik Грузия
Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге 14.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-14T09:34+0400
2024-07-14T09:34+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Видео опубликовали несколько американских СМИ.Политик ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге.Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.Отмечается, что ФБР пока не установило мотивы покушения на жизнь Трампа.Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт.Реакция на покушение"...Мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно", – заявил экс-президент США Барак Обама.В свою очередь еще один бывший президент Билл Клинтон заявил, что насилию нет места в Америке.Возмущение по поводу стрельбы в американского экс-президента высказали и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и многие другие.Действующий президент США Джо Байден также осудил покушение на Трампа и срочно прервал свой отпуск, вылетев в Вашингтон.Политик сообщил, что надеется в скором времени поговорить по телефону со своим соперником на предстоящих президентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, дональд трамп, джо байден, билл клинтон, барак обама, сша
Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения
09:34 14.07.2024 (обновлено: 09:53 14.07.2024)
Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Видео опубликовали несколько американских СМИ.
Политик ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге.
Как сообщает New York Post
со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
"Выстрел был произведен с крыши предприятия, расположенного более чем в 130 ярдах (100 метров. – Ред.) от сцены. Когда Трампа уводили со сцены с кровоподтеками, он поднял кулак. Снайпер застрелен охраной Секретной службы США", – информирует издание.
Отмечается, что ФБР пока не установило мотивы покушения на жизнь Трампа.
Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт.
"...Мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно", – заявил экс-президент США Барак Обама.
В свою очередь еще один бывший президент Билл Клинтон заявил, что насилию нет места в Америке.
"Хиллари (супруга Клинтона – Sputnik) и я благодарны за то, что Трамп в безопасности", – отметил политик.
Возмущение по поводу стрельбы в американского экс-президента высказали и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и многие другие.
Действующий президент США Джо Байден также осудил покушение на Трампа и срочно прервал свой отпуск, вылетев в Вашингтон.
"Я пытался связаться с Дональдом. Он со своими врачами. Судя по всему, он в порядке", – сказал он.
Политик сообщил, что надеется в скором времени поговорить по телефону со своим соперником на предстоящих президентских выборах.