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Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения

Покушение на Трампа – ФБР пока не установило мотивы покушения

Sputnik Грузия

Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге 14.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-14T09:34+0400

2024-07-14T09:34+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Видео опубликовали несколько американских СМИ.Политик ранен в ухо. Известно об одном погибшем и о двух пострадавших из числа присутствовавших на митинге.Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.Отмечается, что ФБР пока не установило мотивы покушения на жизнь Трампа.Между тем действующий президент США Джо Байден прервал свой отпуск в связи с покушением на оппонента. Он провел с Трампом переговоры, заявив, что в Соединенных Штатах нет места насилию по политическим мотивам. Байден призвал всех осудить этот акт.Реакция на покушение"...Мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно", – заявил экс-президент США Барак Обама.В свою очередь еще один бывший президент Билл Клинтон заявил, что насилию нет места в Америке.Возмущение по поводу стрельбы в американского экс-президента высказали и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и многие другие.Действующий президент США Джо Байден также осудил покушение на Трампа и срочно прервал свой отпуск, вылетев в Вашингтон.Политик сообщил, что надеется в скором времени поговорить по телефону со своим соперником на предстоящих президентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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