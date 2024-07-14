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Тбилиси и Рустави с осени свяжут автобусы по разным направлениям
Тбилиси и Рустави с осени свяжут автобусы по разным направлениям
Sputnik Грузия
Новые автобусы будут современными, экологически чистыми и адаптированными для лиц с ОВЗ, обещают власти 14.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-14T10:48+0400
2024-07-14T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэрия Рустави закупит 70 автобусов, которые свяжут крупный промышленный центр Грузии с Тбилиси с осени 2024 года, заявила мэр города Нино Лацабидзе. На сегодняшний день между Тбилиси и Рустави уже циркулирует один автобус. Его маршрут начинается у черты города Рустави и заканчивается у тбилисской станции метро Исани. Стоимость проезда – 1,5 лари, для студентов – 0,5 лари. По словам градоначальницы, новые автобусы будут современными, экологически чистыми и адаптированными для лиц с ОВЗ. В Тбилиси эти автобусы смогут ездить по т. н. автобусным линиям, что сократит время поездки. Для закупки автобусов средства будут выделены из бюджета города, который, по решению правительства, планируется увеличить на 20 миллионов лари. Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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рустави, новости, общество, грузия, тбилиси, квемо картли, новые автобусы
рустави, новости, общество, грузия, тбилиси, квемо картли, новые автобусы
Тбилиси и Рустави с осени свяжут автобусы по разным направлениям
10:48 14.07.2024 (обновлено: 11:07 14.07.2024)
Новые автобусы будут современными, экологически чистыми и адаптированными для лиц с ОВЗ, обещают власти
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэрия Рустави закупит 70 автобусов, которые свяжут крупный промышленный центр Грузии с Тбилиси с осени 2024 года, заявила мэр города Нино Лацабидзе.
На сегодняшний день между Тбилиси и Рустави уже циркулирует один автобус. Его маршрут начинается у черты города Рустави и заканчивается у тбилисской станции метро Исани. Стоимость проезда – 1,5 лари, для студентов – 0,5 лари.
"С осени у жителей Рустави появится возможность комфортно и беспрепятственно ездить в направлении столицы. Сегодня мы объявляем тендер, после которого у нас будет возможность предложить тысячам руставцев еще лучший сервис в сфере транспорта", – сказала Лацабидзе.
По словам градоначальницы, новые автобусы будут современными, экологически чистыми и адаптированными для лиц с ОВЗ. В Тбилиси эти автобусы смогут ездить по т. н. автобусным линиям, что сократит время поездки.
Для закупки автобусов средства будут выделены из бюджета города, который, по решению правительства, планируется увеличить на 20 миллионов лари.
Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси.