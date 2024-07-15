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На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве

На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на... 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, передает РИА Новости.Мемориальная табличка установлена слева от главного входа в здание на Зубовском бульваре, 4. Справа от входа установлен памятный знак, посвященный погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину.По его словам, для коллектива это очень важно, потому что Ростислав будет вдыхать энергию в каждого журналиста, кто каждый день приходит на работу."И здесь всегда будут свежие цветы в знак нашего признания, уважения и восхищения человеком, который блестяще выполнил свой гражданский, человеческий и профессиональный долг", — отметил Киселев.Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий — сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого в Запорожскую. Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023-го наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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