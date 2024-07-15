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Дождь с грозой и град на фоне жары – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Дождь с грозой и град на фоне жары – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем составит +34...+36 градусов 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T19:36+0400

2024-07-15T19:36+0400

2024-07-15T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют в некоторых районах страны до 19 июля кратковременный дождь с грозой, местами град и усиление ветра, сообщило Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 16-17 июля ожидается теплая и без осадков погода, 18 июля высока вероятность дождя. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +30...+32 градуса. В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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