https://sputnik-georgia.ru/20240715/georgiy-mikautadze-stal-odnim-iz-luchshikh-bombardirov-evro-2024-i-obladatel-zolotoy-butsy-288995811.html

Георгий Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы"

Георгий Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы"

Sputnik Грузия

Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста 15.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Чемпионата Европы 2024 и обладателем "Золотой бутсы" — впервые в истории турнира грузинский игрок завоевал этот титул.Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа – против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.Впервые в истории "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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