Георгий Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы"
10:27 15.07.2024 (обновлено: 10:33 15.07.2024)
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
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Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Чемпионата Европы 2024 и обладателем "Золотой бутсы" — впервые в истории турнира грузинский игрок завоевал этот титул.
© Courtesy of NakrebiЛучший бомбардир ЧЕ-2024 Георгий Микаутадзе
Лучший бомбардир ЧЕ-2024 Георгий Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа – против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.
© AFP 2024 / INA FASSBENDERМикаутадзе празднует забитый гол. Сборная Грузии играет против Турции на Евро 2024
Микаутадзе празднует забитый гол. Сборная Грузии играет против Турции на Евро 2024
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Впервые в истории "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков.
Георгий Микаутадзе, Грузия 3 (4 матча)
Иван Шранц, Словакия 3 (4 матча)
Джамал Мусиала, Германия 3 (5 матчей)
Гарри Кейн, Англия 3 (6 матчей)
Дани Ольмо, Испания 3 (6 матчей)
Коди Гакпо, Нидерланды 3 (6 матчей).