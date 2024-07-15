https://sputnik-georgia.ru/20240715/gruziya-prinyala-bolee-2-millionov-turistov-s-nachala-goda-288993814.html

Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года

Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года

Sputnik Грузия

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T09:01+0400

2024-07-15T09:01+0400

2024-07-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия приняла более 3 миллионов международных путешественников в январе-июне 2024 года, 2,1 миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции – почти 624 тысячи, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,3% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (38% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 705 тысяч путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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