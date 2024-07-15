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Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года
Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года
Sputnik Грузия
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T09:01+0400
2024-07-15T09:01+0400
туризм
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия приняла более 3 миллионов международных путешественников в январе-июне 2024 года, 2,1 миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции – почти 624 тысячи, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,3% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (38% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 705 тысяч путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии, статистика
туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии, статистика

Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года

09:01 15.07.2024
© photo: Sputnik / StringerТуристы на улицах столицы Грузии
Туристы на улицах столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия приняла более 3 миллионов международных путешественников в январе-июне 2024 года, 2,1 миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года.

Лидеры по визитам в Грузию

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2024 года осуществили граждане Турции – почти 624 тысячи, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Пятерка стран по числу визитов в Грузию в январе-марте 2024 года

Страна

Число визитов, тысяч

Рост, %

Турция

623,9

7,1

Россия

527,5

-8,7

Армения

387,7

-2,4

Израиль

126,2

18,5

Азербайджан

99,5

16,0

Как приезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,3% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (38% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 705 тысяч путешественников.
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