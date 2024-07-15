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Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?
Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?
Sputnik Грузия
15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T22:47+0400
2024-07-15T22:47+0400
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?

22:47 15.07.2024
© photo: Sputnik / StringerАкция в поддержку Михаила Саакашвили
Акция в поддержку Михаила Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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