Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?

Единственная возможность составить конкуренцию "Грузинской мечте" - это объединиться вокруг "Нацдвижения" и Михаила Саакашвили 10 %

Выгоднее объединиться всем прозападным партиям и ярким фигурам из неправительственного сектора без "Нацдвижения" 10 %

Шансы на успех у оппозиции могут быть только в случае создания трех сильных объединений - вокруг "Нацдвижения", "Лело" и "Ахали" 0 %

Какой бы расклад оппозиция не придумала, правящая партия наберет большинство голосов 80 %