https://sputnik-georgia.ru/20240715/kakoy-rasklad-sil-vygoden-oppozitsii-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-289009237.html
Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?
Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?
Sputnik Грузия
15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T22:47+0400
2024-07-15T22:47+0400
2024-07-15T22:47+0400
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2024
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Sputnik Грузия
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Какой расклад сил выгоден оппозиции на парламентских выборах в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerАкция в поддержку Михаила Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer
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