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Мэр Кутаиси подал в отставку

Мэр Кутаиси подал в отставку

Sputnik Грузия

Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Иосиф Хахалеишвили ушел с должности мэра города Кутаиси, однако заявил, что намерен остаться в рядах правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". О своей отставке Хахалеишвили сообщил на своей странице в социальной сети. Как отметил политик, свою деятельность он намерен продолжить в столице в другом ранге. За прошедшие годы правящая команда занималась множеством сложных дел и многие из них завершила успешно, что, по словам Хахалеишвили, было бы невозможно без сплоченного духа, командной работы и индивидуальных усилий в общем деле. "Спасибо каждому избирателю, который дал мне возможность быть мэром Кутаиси в течение многих лет, и спасибо людям, которые благодаря неустанному труду добросовестно участвовали в процессе развития нашего города", – отметил Хахалеишвили. По словам Хахалеишвили, исходя из текущей политической ситуации, он будет заниматься партийной деятельностью и продолжит работать в Тбилиси. Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Высшее образование получил в Дипломатической академии Грузии, является специалистом международных отношений. В разные годы 51-летний политик работал на разных должностях как в международных организациях, так и на государственной службе, в том числе был первым заместителем губернатора региона Имерети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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