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Мэр Кутаиси подал в отставку
Мэр Кутаиси подал в отставку
Sputnik Грузия
Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T13:57+0400
2024-07-15T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Иосиф Хахалеишвили ушел с должности мэра города Кутаиси, однако заявил, что намерен остаться в рядах правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". О своей отставке Хахалеишвили сообщил на своей странице в социальной сети. Как отметил политик, свою деятельность он намерен продолжить в столице в другом ранге. За прошедшие годы правящая команда занималась множеством сложных дел и многие из них завершила успешно, что, по словам Хахалеишвили, было бы невозможно без сплоченного духа, командной работы и индивидуальных усилий в общем деле. "Спасибо каждому избирателю, который дал мне возможность быть мэром Кутаиси в течение многих лет, и спасибо людям, которые благодаря неустанному труду добросовестно участвовали в процессе развития нашего города", – отметил Хахалеишвили. По словам Хахалеишвили, исходя из текущей политической ситуации, он будет заниматься партийной деятельностью и продолжит работать в Тбилиси. Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Высшее образование получил в Дипломатической академии Грузии, является специалистом международных отношений. В разные годы 51-летний политик работал на разных должностях как в международных организациях, так и на государственной службе, в том числе был первым заместителем губернатора региона Имерети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кутаиси, грузия, новости, тбилиси, имерети, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
кутаиси, грузия, новости, тбилиси, имерети, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
Мэр Кутаиси подал в отставку
13:57 15.07.2024 (обновлено: 14:10 15.07.2024)
Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Иосиф Хахалеишвили ушел с должности мэра города Кутаиси, однако заявил, что намерен остаться в рядах правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
О своей отставке Хахалеишвили сообщил на своей странице в социальной сети. Как отметил политик, свою деятельность он намерен продолжить в столице в другом ранге.
"Сегодня я покидаю должность, но остаюсь в команде "Грузинской мечты", продолжу службу в своем городе и стране в другом ранге. Я являюсь членом правящей команды с момента ее создания. Я проработал на различных руководящих должностях на госслужбе более 10 лет, и это был лучший шанс делать дело для нашего города в течение этого времени", – написал Хахалеившили.
За прошедшие годы правящая команда занималась множеством сложных дел и многие из них завершила успешно, что, по словам Хахалеишвили, было бы невозможно без сплоченного духа, командной работы и индивидуальных усилий в общем деле.
"Спасибо каждому избирателю, который дал мне возможность быть мэром Кутаиси в течение многих лет, и спасибо людям, которые благодаря неустанному труду добросовестно участвовали в процессе развития нашего города", – отметил Хахалеишвили.
По словам Хахалеишвили, исходя из текущей политической ситуации, он будет заниматься партийной деятельностью и продолжит работать в Тбилиси.
"Как вы знаете, наша страна стоит перед очень важным историческим выбором, поэтому я постараюсь служить своей стране, на этот раз в другом амплуа", – отметил Хахалеишвили.
Хахалеишвили стал мэром по итогам выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Высшее образование получил в Дипломатической академии Грузии, является специалистом международных отношений.
В разные годы 51-летний политик работал на разных должностях как в международных организациях, так и на государственной службе, в том числе был первым заместителем губернатора региона Имерети.