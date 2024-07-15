https://sputnik-georgia.ru/20240715/obvinyaemym-v-terrorizme-v-gruzii-mogut-ogranichit-pravo-na-svidaniya-i-perepisku-288984412.html

Обвиняемым в терроризме в Грузии могут ограничить право на свидания и переписку

Обвиняемым в терроризме в Грузии могут ограничить право на свидания и переписку

Sputnik Грузия

По мнению авторов законопроекта, такое ограничение решит проблему защиты госбезопасности 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T16:06+0400

2024-07-15T16:06+0400

2024-07-15T16:06+0400

тюрьма

грузия

новости

александр табатадзе

анри оханашвили

сгб

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Лицам, обвиняемым и осужденным за терроризм или преступления против конституционного устройства и основ безопасности, могут ограничить право на общение с внешним миром, соответствующие поправки вносятся в Пенитенциарный кодекс Грузии. Под возможность ограничений попадут обвиняемые и осужденные, проходящие по статьям Уголовного кодекса, попадающим в главы кодекса "Преступления против основ конституционного строя и безопасности Грузии" и "Терроризм". Среди прочего в эти главы попадают такие статьи, как "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии", "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии" и "Финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности" и "Ложное сообщение о терроризме". Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Принимать решение об ограничении права заключенного общаться с внешним миром или о продлении срока ограничений будет принимать директор тюрьмы по собственной инициативе на основании предоставленной информации СГБ Грузии или информации, полученной в результате оперативно-поисковых мероприятий в самой тюрьме.Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты "Грузинской мечты": Александр Табатадзе, Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили, Гия Бенашвили, Ресан Концелидзе, Давид Матикашвили, Алуда Гудушаури, Ираклий Шатакишвили, Александр Далакишвили, Леван Мачавариани и Кетеван Чарквиани. По их мнению, такое ограничение решит проблему защиты государственной безопасности исходя из легитимных целей. Проект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, грузия, новости, александр табатадзе, анри оханашвили, сгб