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Ограничения вводятся на дороге из Тбилиси в Телави
Ограничения вводятся на дороге из Тбилиси в Телави
Sputnik Грузия
В период ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T18:05+0400
2024-07-15T18:05+0400
2024-07-15T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-60 км) с 15 июля по 4 августа запрещено в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Речь идет об участке дороги между селами Сасадило и Шуамта. В течение почти трех недель ограничение будет действовать с 15:00 пятницы до 10:00 понедельника. В период действия ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, тбилиси, телави, общество, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
департамент автомобильных дорог, тбилиси, телави, общество, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Ограничения вводятся на дороге из Тбилиси в Телави
В период ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-60 км) с 15 июля по 4 августа запрещено в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Речь идет об участке дороги между селами Сасадило и Шуамта. В течение почти трех недель ограничение будет действовать с 15:00 пятницы до 10:00 понедельника.
В период действия ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.