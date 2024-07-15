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Ограничения вводятся на дороге из Тбилиси в Телави

Ограничения вводятся на дороге из Тбилиси в Телави

Sputnik Грузия

В период ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T18:05+0400

2024-07-15T18:05+0400

2024-07-15T18:05+0400

департамент автомобильных дорог

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-60 км) с 15 июля по 4 августа запрещено в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Речь идет об участке дороги между селами Сасадило и Шуамта. В течение почти трех недель ограничение будет действовать с 15:00 пятницы до 10:00 понедельника. В период действия ограничений движение транспорта будет возможно по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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департамент автомобильных дорог, тбилиси, телави, общество, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители