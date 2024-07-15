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Особенности работы НПО и СМИ в Грузии - исследование "Грузинской мечты"
Особенности работы НПО и СМИ в Грузии - исследование "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Правящая партия Грузии провела исследование, является ли финансирование неправительственных организаций и СМИ в стране прозрачным, на чем последние упорно... 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T20:05+0400
2024-07-15T20:05+0400
2024-07-15T20:05+0400
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Правящая партия Грузии провела исследование, является ли финансирование неправительственных организаций и СМИ в стране прозрачным, на чем последние упорно настаивают.Результаты исследования, согласно данным "Грузинской мечты", стали прямым доказательством того, что финансирование НПО И СМИ непрозрачно и что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" было необходимо.Объектом исследования стали 474 организации, которые спустя несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, подписали совместное заявление против этого закона. Проведенное исследование включает данные за период до 12 июля.Резонансный закон вступил в силу в начале июня.
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грузия, политика, новости, инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, инфографика, инфографика
Особенности работы НПО и СМИ в Грузии - исследование "Грузинской мечты"
Правящая партия Грузии провела исследование, является ли финансирование неправительственных организаций и СМИ в стране прозрачным, на чем последние упорно настаивают.
Результаты исследования, согласно данным "Грузинской мечты", стали прямым доказательством того, что финансирование НПО И СМИ непрозрачно и что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" было необходимо.
Объектом исследования стали 474 организации, которые спустя несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, подписали совместное заявление против этого закона.
Проведенное исследование включает данные за период до 12 июля.
Резонансный закон вступил в силу в начале июня.