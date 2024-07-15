https://sputnik-georgia.ru/20240715/politiki-v-gruzii-preumenshayut-vazhnost-intsidenta--papuashvili-o-pokushenii-na-trampa-289005627.html

Политики в Грузии преуменьшают значение покушения на Трампа – Папуашвили

Политики в Грузии преуменьшают значение покушения на Трампа – Папуашвили

Sputnik Грузия

Глава парламента Грузии провел параллели между покушениями на Трампа и Фицо, а также ситуацией в Грузии 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T18:31+0400

2024-07-15T18:31+0400

2024-07-15T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Определенные группы в политическом или неправительственном секторах Грузии пытаются преуменьшить значение покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также на главу правительства Словакии Роберта Фицо, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Покушение на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) 13 июля. Стрелком оказался 20-летний американец, он был ликвидирован. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло осле выездного заседания правительств в Гандлова 15 мая. Задержан 71-летний писатель.По его словам, в обоих случаях прослеживается один почерк. "Мы потому говорим, что либеральный фашизм, который внедряется в Грузии через какие-то группы, при иностранном финансировании, идет именно к этому", – сказал Папуашвили. Глава парламента Грузии акцентировал внимание на том, что в Трампа стрелял молодой человек. Он отметил, что имеют место попытки использования молодежи для радикальных действий. Папуашвили отметил, что именно так в Тбилиси в руки одного из молодых людей Лазаре Григориадиса попал "коктейль Молотова", и полицейский чудом избежал смерти. Согласно материалам дела, во время акций в Тбилиси против т. н. закона об "иноагентах" 7 марта 2023 года Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников МВД, двое из которых пострадали. А спустя два дня, 9 марта, поджог полицейскую машину. Григориадис получил 9 лет тюрьмы, но сразу был помилован. "Напомню всем, что Саломе Зурабишвили (президент - ред.) его помиловала, теперь она лицемерно переживает по поводу нападения на Трампа. Саломе Зурабишвили помиловала человека, который поджег полицейского и обрекал его на смерть", – сказал Папуашвили. По его словам, конечный результат этого – свалить вину на поляризацию и раскол, и чтобы не было видно конкретного виновного позади всего этого, того, кто подстрекает, кто поджигает, кто провоцирует такие действия. Спикер парламента привел примеры, когда члены НПО, финансируемые из-за рубежа, оказывали давление и угрожали высокопоставленным лицам в Грузии на фоне принятия закона об "иноагентах", но до сих пор ни один из западных политиков и дипломатов не отмежевались от этого. "До сих пор ни один западный политик и дипломат не отмежевались от обнародования номеров телефонов высших должностных лиц, а затем звонков членам их семей, угроз и оказания давления", – отметил Папуашвили. Спикер назвал это расхождением с европейскими ценностями. По его словам важно, чтобы эти иностранные дипломаты или политики вернулись к европейским ценностям. "Не замечание ненависти, угрозы и давления означает поощрение, и эти организации считают, что это одобрено со стороны их спонсоров, и они могут продолжать эту деятельность", – заявил Папуашвили.Он выразил надежду, что хотя бы сейчас, после покушения на Трампа, появится какой-нибудь западный политик, донор неправительственных организаций в Грузии или дипломат, который решит отмежеваться от насилия, угроз, давления и языка ненависти, которые исходят от финансируемых из-за рубежа НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, дональд трамп, роберт фицо, сша, словакия