https://sputnik-georgia.ru/20240715/pozdravlyayu-vsyu-gruziyu-kaladze-o-poluchenii-mikautadze-zolotoy-butsy-na-evro-2024-288997801.html

"Поздравляю всю Грузию": Каладзе о получении Микаутадзе "Золотой бутсы" на Евро-2024

"Поздравляю всю Грузию": Каладзе о получении Микаутадзе "Золотой бутсы" на Евро-2024

Sputnik Грузия

Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков, в том числе нападающий сборной Грузии 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси и в прошлом капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе поздравил нападающего национальной команды Георгия (Жоржа) Микаутадзе со званием лучшего бомбардира Евро-2024 и получением "Золотой бутсы". Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды). "Георгий Микаутадзе стал одним из бомбардиров Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы". Поздравляю Георгия и всю Грузию", – написал Каладзе в своем посте в соцсети.Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт с клубом еще не подписан. Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии Вилли Саньолем в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022. Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии. За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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