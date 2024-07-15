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Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240715/pozdravlyayu-vsyu-gruziyu-kaladze-o-poluchenii-mikautadze-zolotoy-butsy-na-evro-2024-288997801.html
"Поздравляю всю Грузию": Каладзе о получении Микаутадзе "Золотой бутсы" на Евро-2024
"Поздравляю всю Грузию": Каладзе о получении Микаутадзе "Золотой бутсы" на Евро-2024
Sputnik Грузия
Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков, в том числе нападающий сборной Грузии 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T11:24+0400
2024-07-15T11:40+0400
грузия на евро-2024
чемпионат европы
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси и в прошлом капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе поздравил нападающего национальной команды Георгия (Жоржа) Микаутадзе со званием лучшего бомбардира Евро-2024 и получением "Золотой бутсы". Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды). "Георгий Микаутадзе стал одним из бомбардиров Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы". Поздравляю Георгия и всю Грузию", – написал Каладзе в своем посте в соцсети.Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год. В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1. Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды. После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт с клубом еще не подписан. Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии Вилли Саньолем в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022. Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии. За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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чемпионат европы, каха каладзе, георгий микаутадзе, сборная, сборная грузии по футболу, футбол, спорт
чемпионат европы, каха каладзе, георгий микаутадзе, сборная, сборная грузии по футболу, футбол, спорт

"Поздравляю всю Грузию": Каладзе о получении Микаутадзе "Золотой бутсы" на Евро-2024

11:24 15.07.2024 (обновлено: 11:40 15.07.2024)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
© Tbilisi City Hall
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Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков, в том числе нападающий сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси и в прошлом капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе поздравил нападающего национальной команды Георгия (Жоржа) Микаутадзе со званием лучшего бомбардира Евро-2024 и получением "Золотой бутсы".
Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. Грузинский бомбардир отличился во всех трех матчах группового этапа: против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала. Впервые в истории футбола "Золотую бутсу" одновременно получили сразу шесть игроков: Георгий Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия), Гарри Кейн, (Англия), Дани Ольмо (Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды).
© Courtesy of NakrebiЛучший бомбардир ЧЕ-2024 Георгий Микаутадзе
Лучший бомбардир ЧЕ-2024 Георгий Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
Лучший бомбардир ЧЕ-2024 Георгий Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
"Георгий Микаутадзе стал одним из бомбардиров Евро-2024 и обладателем "Золотой бутсы". Поздравляю Георгия и всю Грузию", – написал Каладзе в своем посте в соцсети.
Микаутадзе родился в Лионе в 2000 году. Жорж является выпускником академии "Мец" и выступал за родной клуб с 2017 по 2023 год.
В сезоне 2022/2023 годов в составе "Мец" он был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1.
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
Летом 2023 года состоялся переход Микаутадзе в "Аякс" за 16 млн евро, но игра в новой команде не сложилась. Большую часть времени форвард проводил на скамейке запасных. После чего он вернулся в "Мец" на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
После завершения группового этапа чемпионата Европы 2024 СМИ стали активно писать о переходе Микаутадзе в "Монако". Официально контракт с клубом еще не подписан.
Впервые Микаутадзе был вызван в сборную Грузии Вилли Саньолем в марте 2021 года на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022.
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2024
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
© Courtesy of Nakrebi
Дебютировал за национальную команду 25 марта в игре против сборной Швеции, в которой вышел на замену на 84 минуте вместо Георгия Квилитая. Свой первый гол за сборную забил 2 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Румынии.
За сборную Грузии Микаутадзе забил 13 голов.
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