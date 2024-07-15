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Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза

Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза

Sputnik Грузия

Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T22:26+0400

2024-07-15T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия реэкспортировала в Казахстан легковые автомобили на сумму более 590 миллионов долларов в 2023 году, в 5,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, заявил почетный консул Казахстана в Грузии, председатель правления казахстанско-грузинского экономического объединения Георгий Джахуташвили. Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. По данным МВД, страна в 2023 году реэкспортировала 84 471 автомобиль, более 98% из которых легковые авто. По его словам, с одной стороны, это очень хороший показатель, но, в то же время, он настораживает. "Я пошлю сигнал тревоги и бизнесменам, и правительству, чтобы они обратили внимание на эту отрасль", – отметил он. Джахуташвили отметил, что изучение рынка Казахстана выявило, что это разовый рост, и рост реэкспорта легковых авто в Казахстан не связан с российско-украинским конфликтом, и эти машины в последствии не попадают в Россию. По его словам, импорт китайских автомобилей в Казахстан фактически утроился. Кроме того, внутренние локальные производства (Chevrolet, Hyundai и т. д.) увеличились в три раза. Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится, что окажет существенное влияние на людей, работающих в этом секторе в Грузии. Джахуташвили считает, что грузинские экспортеры должны проанализировать текущие тенденции и принять решение, вкладывать ли в этот сегмент бизнеса средства, полученные от реэкспорта автомобилей, или нет. Между тем в текущем году сохраняется высокая активность на рынке Казахстана. По данным пяти месяцев 2024 года этот рынок с объемом автоэкспорта в 237,2 млн долларов занимает второе место после Кыргызстана (330,5 млн долларов). Показатель увеличен на 50,5 миллиона долларов по сравнению с январем-маем 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, казахстан, автомобили