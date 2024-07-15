https://sputnik-georgia.ru/20240715/reeksport-avtomobiley-v-kazakhstan-iz-gruzii-vyros-v-55-raza-289009025.html
Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза
Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза
Sputnik Грузия
Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T22:26+0400
2024-07-15T22:26+0400
2024-07-15T22:37+0400
грузия
экономика
новости
казахстан
автомобили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276922473_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_991f34eb84f29baa29353cde2cc04b81.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия реэкспортировала в Казахстан легковые автомобили на сумму более 590 миллионов долларов в 2023 году, в 5,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, заявил почетный консул Казахстана в Грузии, председатель правления казахстанско-грузинского экономического объединения Георгий Джахуташвили. Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. По данным МВД, страна в 2023 году реэкспортировала 84 471 автомобиль, более 98% из которых легковые авто. По его словам, с одной стороны, это очень хороший показатель, но, в то же время, он настораживает. "Я пошлю сигнал тревоги и бизнесменам, и правительству, чтобы они обратили внимание на эту отрасль", – отметил он. Джахуташвили отметил, что изучение рынка Казахстана выявило, что это разовый рост, и рост реэкспорта легковых авто в Казахстан не связан с российско-украинским конфликтом, и эти машины в последствии не попадают в Россию. По его словам, импорт китайских автомобилей в Казахстан фактически утроился. Кроме того, внутренние локальные производства (Chevrolet, Hyundai и т. д.) увеличились в три раза. Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится, что окажет существенное влияние на людей, работающих в этом секторе в Грузии. Джахуташвили считает, что грузинские экспортеры должны проанализировать текущие тенденции и принять решение, вкладывать ли в этот сегмент бизнеса средства, полученные от реэкспорта автомобилей, или нет. Между тем в текущем году сохраняется высокая активность на рынке Казахстана. По данным пяти месяцев 2024 года этот рынок с объемом автоэкспорта в 237,2 млн долларов занимает второе место после Кыргызстана (330,5 млн долларов). Показатель увеличен на 50,5 миллиона долларов по сравнению с январем-маем 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276922473_88:0:1908:1365_1920x0_80_0_0_2745799316ee69a4e23ad4c065f7cc53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, казахстан, автомобили
грузия, экономика, новости, казахстан, автомобили
Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза
22:26 15.07.2024 (обновлено: 22:37 15.07.2024)
Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия реэкспортировала в Казахстан легковые автомобили на сумму более 590 миллионов долларов в 2023 году, в 5,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, заявил почетный консул Казахстана в Грузии, председатель правления казахстанско-грузинского экономического объединения Георгий Джахуташвили.
Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. По данным МВД, страна в 2023 году реэкспортировала 84 471 автомобиль, более 98% из которых легковые авто.
"Только в 2023 году реэкспорт автомобилей на казахстанский рынок увеличился почти на 500 миллионов долларов, и если в 2022 году на этот рынок было экспортировано автомобилей всего на 106 миллионов долларов, то в 2023 году этот показатель составил 600 миллионов долларов, что заслуживает внимания", – заявил Джахуташвили в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, с одной стороны, это очень хороший показатель, но, в то же время, он настораживает.
"Я пошлю сигнал тревоги и бизнесменам, и правительству, чтобы они обратили внимание на эту отрасль", – отметил он.
Джахуташвили отметил, что изучение рынка Казахстана выявило, что это разовый рост, и рост реэкспорта легковых авто в Казахстан не связан с российско-украинским конфликтом, и эти машины в последствии не попадают в Россию.
"Рост также связан с тем, что в период постковида на казахстанском рынке была некоторая сдержанность. Активизация, начавшаяся в 2022 году, переросла в результат в 2023 году. Но, если посмотреть на тенденции импорта и местного производства легковых автомобилей на казахстанском рынке, мы увидим, что очень активизировался китайский импорт", – отметил он.
По его словам, импорт китайских автомобилей в Казахстан фактически утроился. Кроме того, внутренние локальные производства (Chevrolet, Hyundai и т. д.) увеличились в три раза.
Почетный консул считает, что экспорт автомобилей в Казахстан из Грузии обязательно вернется или на прежний уровень, или снизится, что окажет существенное влияние на людей, работающих в этом секторе в Грузии.
Джахуташвили считает, что грузинские экспортеры должны проанализировать текущие тенденции и принять решение, вкладывать ли в этот сегмент бизнеса средства, полученные от реэкспорта автомобилей, или нет.
Между тем в текущем году сохраняется высокая активность на рынке Казахстана. По данным пяти месяцев 2024 года этот рынок с объемом автоэкспорта в 237,2 млн долларов занимает второе место после Кыргызстана (330,5 млн долларов). Показатель увеличен на 50,5 миллиона долларов по сравнению с январем-маем 2023 года.