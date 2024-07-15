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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 июля

Sputnik Грузия

Ожидается, что температура воздуха в грузинской столице поднимется на этой неделе до +35 градусов 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами ясную и солнечную погоду, местами ожидаются небольшие осадки. В понедельник, 15 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. Во вторник, 16 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, временами облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. В среду, 17 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В четверг, 18 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В пятницу, 19 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, а днем прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30. В субботу, 20 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +35 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В воскресенье, 21 июля, в Тбилиси ожидается ясная погода, однако местами синоптики прогнозируют облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +34 градусов. Восход солнца будет в 05:44. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, тбилиси