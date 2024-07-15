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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 июля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 июля
Sputnik Грузия
Ожидается, что температура воздуха в грузинской столице поднимется на этой неделе до +35 градусов 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T12:44+0400
2024-07-15T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами ясную и солнечную погоду, местами ожидаются небольшие осадки. В понедельник, 15 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. Во вторник, 16 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, временами облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. В среду, 17 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В четверг, 18 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В пятницу, 19 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, а днем прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30. В субботу, 20 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +35 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В воскресенье, 21 июля, в Тбилиси ожидается ясная погода, однако местами синоптики прогнозируют облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +34 градусов. Восход солнца будет в 05:44. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, тбилиси
погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 июля
Ожидается, что температура воздуха в грузинской столице поднимется на этой неделе до +35 градусов
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами ясную и солнечную погоду, местами ожидаются небольшие осадки.
В понедельник, 15 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 20:33.
Во вторник, 16 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, временами облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:32.
В среду, 17 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:31.
В четверг, 18 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:31.
В пятницу, 19 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит +22 градуса, а днем прогреется до 32 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:30.
В субботу, 20 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +35 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:29.
В воскресенье, 21 июля, в Тбилиси ожидается ясная погода, однако местами синоптики прогнозируют облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +34 градусов. Восход солнца будет в 05:44.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.