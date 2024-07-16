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Цель маневров Пентагона в Армении – дестабилизация Южного Кавказа

Цель маневров Пентагона в Армении – дестабилизация Южного Кавказа

Sputnik Грузия

Армяно-американские военные учения Eagle Partner близ Еревана проводятся во второй раз. Невзирая на миротворческую легенду, эти маневры Пентагона сулят региону... 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T21:02+0400

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В Армении 15-24 июля проходят двусторонние военные маневры Eagle Partner – 2024 с участием миротворческой бригады вооруженных сил РА, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса.Торжественная церемония открытия учений состоялась сегодня в Военной академии имени Вазгена Саргсяна, в присутствии министра обороны Сурена Папикяна и американского посла в Армении Кристины Квин, которая в 2020-2022 годах укрепляла американо-украинскую дружбу в ранге временного поверенного в делах посольства США в Киеве. Квин имеет степень магистра стратегических исследований Военного колледжа Армии США, то есть на учениях Пентагона – человек не посторонний.Легенда армяно-американских маневров Eagle Partner – 2024 предполагает отработку операции по стабилизации отношений между некими конфликтующими сторонами. Основные цели – повышение уровня оперативной совместимости, слаженности и боеготовности армянских подразделений, "обмен передовым опытом в области управления и тактического взаимодействия".Заметим, объединение сухопутных войск США в Европейской зоне под командованием генерала Кристофера Каволи официально призвано повысить "глобальную и региональную готовность", "содействовать реализации национальной оборонной стратегии" (американской), обеспечить "проведение масштабных и комбинированных операций". Нет ни слова о международном миротворчестве. На территории Армении (в зоне ОДКБ) тренируются суровые спецназовцы Пентагона, а не добродетельные "голубые каски" – за счет бюджета ООН.Ранее Ереван заявил о намерении оценить свои "боевые возможности в совместных действиях с НАТО". Основную базу 12-й миротворческой бригады Минобороны РА – учебный центр "Зар" – помогли модернизировать Соединенные Штаты (в 2022 году).Орлы "второго фронта"Армяно-американские учения Eagle Partner впервые состоялись в пригороде Еревана и в Араратской долине в сентябре 2023 года, с участием 175 армянских военнослужащих, 85 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США и Нацгвардии штата Канзас.На фоне отказа Армении с 2022 года участвовать в маневрах ОДКБ, это выглядело откровенным демаршем против России. В это же время Ереван назвал свой союз с Москвой "стратегической ошибкой".Соединенные Штаты с 2008 года пытались "расчистить путь" к членству в НАТО Украине и Грузии – для превращения Черного моря в собственное "озеро", а Закавказья – в полигон и плацдарм Пентагона. После длительных, сложных и затратных геополитических "коррекций" Вашингтона киевский режим и украинский ТВД обещают коллективному Западу лишь сокрушительное поражение, а Грузия более не желает самоубиваться "вторым фронтом" в интересах "гегемона".В ходе рабочего визита министра обороны РА Сурена Папикяна во Францию 17 июня был подписан договор о военно-техническом сотрудничестве между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS. Компания известна производством столь необходимых армянским миротворцам современных барражирующих боеприпасов, БПЛА, артиллерийских систем и бронетехники. С учетом угроз российского танка Т-14 "Армата", KNDS также занимается модернизацией танков Бундесвера по проекту Leopard 2A7+.Кто оплатит французские заказы МО Армении?Альянс никогда не раздает оружие бесплатно и не рассматривает возможность расширения за счет Армении. В чем суть тонкой игры Пентагона в армянского "орла"?Многолетнее сближение Еревана с Западом и взаимодействие с 1994 года ВС Армении с НАТО до сего дня не принесли заметных плодов, кроме обслуживания интересов США в "горячих точках" планеты. Армянские военнослужащие в 2004-2021 годах выполняли задачи под эгидой НАТО в Косово, Афганистане, Ираке. Вероятно, цель "гегемона" сегодня сложнее – использовать исторические обиды Еревана для прокси-войны с соседними государствами.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 июля заявила: "Западники маниакально втягивают Армению в различные форматы взаимодействия в Закавказье и вокруг него, заточенные, в первую очередь, против России и Ирана". Ранее Москва резко отреагировала на участие Еревана в саммите НАТО.Парадокс ситуации заключается в том, что Армения остается членом ОДКБ и движется совершенно авантюристическим курсом. Военное сотрудничество со странами Запада, цель которых – нанести России "стратегическое поражение", не обещает Еревану ничего хорошего. Только дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе и новое жертвоприношение древнего армянского народа в заведомо проигрышных конфликтах с могущественными соседями.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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в мире, политика, армения, ереван, сша, мария захарова, пентагон, нато, одкб, колумнисты