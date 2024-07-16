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Армении, Грузии и Азербайджану нужен единый экономический рынок – экономист
Армении, Грузии и Азербайджану нужен единый экономический рынок – экономист
Sputnik Грузия
Общий рынок на Южном Кавказе не должен быть связан с внешними крупными центрами 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T14:54+0400
2024-07-16T14:54+0400
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Путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе лежит через создание единого торгового рынка между тремя странами региона. Об этом сказал экономист, директор аналитического центра "Альтернатива" Татул Манасерян в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке Sputnik Армения.Он убежден, что рано или поздно Армения, Грузия и Азербайджан должны будут создать единый рынок, который не будет связан с кем-либо из стратегических партнеров этих стран – это Россия, США и Турция.Между этими странами, заметил Манасерян, существует конфронтация, и они никогда не придут к общему знаменателю. Из-за этих противоречий в регионе Южного Кавказа не будет стабильности, поэтому три страны сами в первую очередь должны сесть и разговаривать друг с другом.Азербайджан, к примеру, должен понять, что его нефть рано или поздно закончится, более того, развитие инновационных технологий уже сейчас стремительно снижает удельный вес углеводородов в экономике.Грузия обладает хорошим географическим положением, но конфликт между двумя соседями не позволяет ей в полной мере воспользоваться этим. Об Армении и говорить излишне, учитывая, какой урон наносит ей экономическая блокада. В связи с этим диалог и кооперация напрашиваются сами собой.
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новости, экономика, грузия, армения, азербайджан, политика
новости, экономика, грузия, армения, азербайджан, политика
Армении, Грузии и Азербайджану нужен единый экономический рынок – экономист
Общий рынок на Южном Кавказе не должен быть связан с внешними крупными центрами
Путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе лежит через создание единого торгового рынка между тремя странами региона. Об этом сказал экономист, директор аналитического центра "Альтернатива" Татул Манасерян в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке Sputnik Армения.
Он убежден, что рано или поздно Армения, Грузия и Азербайджан должны будут создать единый рынок, который не будет связан с кем-либо из стратегических партнеров этих стран – это Россия, США и Турция.
Между этими странами, заметил Манасерян, существует конфронтация, и они никогда не придут к общему знаменателю. Из-за этих противоречий в регионе Южного Кавказа не будет стабильности, поэтому три страны сами в первую очередь должны сесть и разговаривать друг с другом.
По словам Манасеряна, ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан со своими относительно небольшими рынками неинтересны нерегиональным игрокам и транснациональным корпорациям. А постоянная конфликтная ситуация и вовсе отпугивает их. Причем у каждой из трех стран региона есть свои объективные основания для кооперации.
Азербайджан, к примеру, должен понять, что его нефть рано или поздно закончится, более того, развитие инновационных технологий уже сейчас стремительно снижает удельный вес углеводородов в экономике.
Грузия обладает хорошим географическим положением, но конфликт между двумя соседями не позволяет ей в полной мере воспользоваться этим. Об Армении и говорить излишне, учитывая, какой урон наносит ей экономическая блокада. В связи с этим диалог и кооперация напрашиваются сами собой.