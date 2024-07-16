https://sputnik-georgia.ru/20240716/batumi-prinimaet-matchi-evroligi-po-plyazhnomu-futbolu-289022425.html

Батуми принимает матчи Евролиги по пляжному футболу

Батуми принимает матчи Евролиги по пляжному футболу

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по пляжному футболу была создана в 2008 году к матчам квалификации чемпионата мира 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T18:54+0400

2024-07-16T18:54+0400

2024-07-16T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Матчи Евролиги и Батумского международного кубка по пляжному футболу пройдут на черноморском побережье Грузии с 17 по 21 июля, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Для этого турнира на Батумском бульваре был построен новый стадион – Batumi Beach Arena, рассчитанный на 1 300 зрителей и полностью соответствующий современным стандартам пляжного футбола. В турнире примут участие семь команд. Три команды группы А из дивизиона B (Грузия, Латвия и Венгрия) поборются за путевку в дивизион А Евролиги, а команды группы В (Украина, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ливан) поборются за путевку в международные рейтинговые лиги. Команды, занявшие первое и второе места в группах, продолжат борьбу в плей-офф. Эти же команды определят победителя Батумского международного кубка. Расписание матчей сборной Грузии на групповом этапе: 17 июля, Грузия – Латвия, 19:0019 июля, Грузия – Венгрия, 19:00Сборная Грузии по пляжному футболу была создана в 2008 году к матчам квалификации чемпионата мира, где она проиграла все матчи. После этого команда взяла 9-летнюю паузу и вернулась на международную арену лишь в 2017 году. В Евролиге сборная Грузии дебютировала в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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