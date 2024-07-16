https://sputnik-georgia.ru/20240716/baza-dannykh-dnk-budet-sozdana-v-gruzii-289017964.html

База данных ДНК будет создана в Грузии

База данных ДНК будет создана в Грузии

Sputnik Грузия

Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T15:59+0400

2024-07-16T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Базу данных ДНК по инициативе МВД Грузии создадут на базе Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, соответствующие изменения были инициированы на сессии бюро в понедельник. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц, говорится в информации МВД.Законопроект определяет лиц, подлежащих ДНК-профилированию. В частности, обязательным будет профилирование биологических образцов обвиняемых и осужденных для регистрации в базе данных ДНК. В базе данных ДНК также будут созданы генетические профили, определенные на стадии расследования уголовного дела и взятые у физического лица, трупа, с места преступления или другого материального предмета. Согласно законопроекту, в базе данных ДНК будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека с его согласия. Законопроект также определяет сроки хранения генетического профиля: Для несовершеннолетнего осужденного: После смерти человека его генетический профиль будет храниться в базе в течение десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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