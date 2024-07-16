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База данных ДНК будет создана в Грузии
База данных ДНК будет создана в Грузии
Sputnik Грузия
Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Базу данных ДНК по инициативе МВД Грузии создадут на базе Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, соответствующие изменения были инициированы на сессии бюро в понедельник. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц, говорится в информации МВД.Законопроект определяет лиц, подлежащих ДНК-профилированию. В частности, обязательным будет профилирование биологических образцов обвиняемых и осужденных для регистрации в базе данных ДНК. В базе данных ДНК также будут созданы генетические профили, определенные на стадии расследования уголовного дела и взятые у физического лица, трупа, с места преступления или другого материального предмета. Согласно законопроекту, в базе данных ДНК будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека с его согласия. Законопроект также определяет сроки хранения генетического профиля: Для несовершеннолетнего осужденного: После смерти человека его генетический профиль будет храниться в базе в течение десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии
База данных ДНК будет создана в Грузии
15:59 16.07.2024 (обновлено: 16:01 16.07.2024)
Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Базу данных ДНК по инициативе МВД Грузии создадут на базе Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, соответствующие изменения были инициированы на сессии бюро в понедельник.
Создание базы ДНК направлено на превенцию, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц, говорится в информации МВД.
Законопроект определяет лиц, подлежащих ДНК-профилированию. В частности, обязательным будет профилирование биологических образцов обвиняемых и осужденных для регистрации в базе данных ДНК.
В базе данных ДНК также будут созданы генетические профили, определенные на стадии расследования уголовного дела и взятые у физического лица, трупа, с места преступления или другого материального предмета.
Согласно законопроекту, в базе данных ДНК будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека с его согласия.
Законопроект также определяет сроки хранения генетического профиля:
для лица, осужденного за особо тяжкое преступление, – в течение 75 лет
за тяжкое преступление – 50 лет
за менее тяжкое преступление – 30 лет
Для несовершеннолетнего осужденного:
за особо тяжкое преступление – 30 лет
за тяжкое или менее тяжкое преступление – 10 лет
После смерти человека его генетический профиль будет храниться в базе в течение десяти лет.