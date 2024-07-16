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Грузинские студенты впервые в истории завоевали пять медалей на Европейской Универсиаде

Грузинские студенты впервые в истории завоевали пять медалей на Европейской Универсиаде

Sputnik Грузия

Студенты-дзюдоисты завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль на The European Universities Games 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Студенческая сборная Грузии впервые в истории завоевала пять медалей на Европейской Универсиаде в Венгрии. Европейские Студенческие Игры (The European Universities Games) проходят в двух венгерских городах Дебрецен и Мишкольц 12-24 июля. Организаторы приняли до 4,5 тысячи студентов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Грузинские студенты-дзюдоисты завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль в семи весовых категориях. Первенство на Универсиаде праздновали Георгий Ахалаури (-73 кг), Важа Авазнели (-81 кг), Акакий Джапаридзе (-90 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг). Ника Харазишвили стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. Участие грузинских студентов в Универсиаде профинансировало Министерство культуры и спорта Грузии. Европейская Универсиада – это мультиспортивное соревнование с участием спортсменов из европейских университетов, которое проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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