https://sputnik-georgia.ru/20240716/molodoy-muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-v-tbilisi-289016960.html

Молодой мужчина погиб во время пожара в Тбилиси

Молодой мужчина погиб во время пожара в Тбилиси

Sputnik Грузия

Что стало причиной возникновения пожара, пока не известно 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время пожара в поселении Святой Варвары в Тбилиси, сообщили телекомпания "Рустави 2".Пожар, из-за которого погиб 30-летний мужчина, уже потушен, что стало его причиной пока не известно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, тбилиси