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Молодой мужчина погиб во время пожара в Тбилиси
Молодой мужчина погиб во время пожара в Тбилиси
Sputnik Грузия
Что стало причиной возникновения пожара, пока не известно 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T15:07+0400
2024-07-16T15:07+0400
2024-07-16T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время пожара в поселении Святой Варвары в Тбилиси, сообщили телекомпания "Рустави 2".Пожар, из-за которого погиб 30-летний мужчина, уже потушен, что стало его причиной пока не известно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Молодой мужчина погиб во время пожара в Тбилиси
15:07 16.07.2024 (обновлено: 15:08 16.07.2024)
Что стало причиной возникновения пожара, пока не известно
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Молодой мужчина погиб во время пожара в поселении Святой Варвары в Тбилиси, сообщили телекомпания "Рустави 2".
Пожар, из-за которого погиб 30-летний мужчина, уже потушен, что стало его причиной пока не известно.