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НПО в Грузии тиражировали ложь – депутат об исследовании "Грузинской мечты"
НПО в Грузии тиражировали ложь – депутат об исследовании "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" изучила доступность базовой информации о 474 НПО и СМИ, подписавших совместное заявление против закона о прозрачности 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T18:15+0400
2024-07-16T18:15+0400
2024-07-16T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Исследование прозрачности неправительственных и медийных организаций, проведенное правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", убедило всех, что все это время они тиражировали ложь, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Через несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, 474 организации подписали совместное заявление, в котором четко указали, что они выступают против принятия законопроекта. Правящая партия решила проверить эти организации на прозрачность и провела исследование, которое включает данные за период до 12 июля. Как считает депутат, организации стараются избежать прозрачности, в том числе тем, что не имеют официальных сайтов. "Любая организация сегодня может сделать веб-сайт и размещать информацию", – сказал Миканадзе. По его словам, возникает очень простой вопрос: почему эти организации должны скрывать определенную информацию от общества? Проверка НПО Все НПО были проверены по семи базовым критериям: есть ли у организации веб-сайт; указана ли информация об организации-доноре или ее логотипе; являются ли уже реализованные или осуществляемые проекты публичными; какова сумма гранта, полученного по каждому проекту; какова продолжительность проекта и гранта; публикуют ли ежегодный отчет о деятельности организации; кто входит в команду этой организации. По результатам исследования выявлено, что 51% организаций не имеют официального веб-сайта, 62% организаций не указали название/логотип донора, 68% организаций не указали названия проектов, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 70% организаций не имеют конкретной информации о своей команде. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
НПО в Грузии тиражировали ложь – депутат об исследовании "Грузинской мечты"
"Грузинская мечта" изучила доступность базовой информации о 474 НПО и СМИ, подписавших совместное заявление против закона о прозрачности
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Исследование прозрачности неправительственных и медийных организаций, проведенное правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", убедило всех, что все это время они тиражировали ложь, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе журналистам.
Через несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, 474 организации подписали совместное заявление, в котором четко указали, что они выступают против принятия законопроекта. Правящая партия решила проверить эти организации на прозрачность и провела исследование, которое включает данные за период до 12 июля.
"Результаты исследования убедили все общество в том, что на протяжении столь долгого времени они тиражировали ложь. И полученные ответы однозначно убедили нас, что им нечего сказать", – заявил Миканадзе.
Как считает депутат, организации стараются избежать прозрачности, в том числе тем, что не имеют официальных сайтов.
"Любая организация сегодня может сделать веб-сайт и размещать информацию", – сказал Миканадзе.
По его словам, возникает очень простой вопрос: почему эти организации должны скрывать определенную информацию от общества?
Все НПО были проверены по семи базовым критериям: есть ли у организации веб-сайт; указана ли информация об организации-доноре или ее логотипе; являются ли уже реализованные или осуществляемые проекты публичными; какова сумма гранта, полученного по каждому проекту; какова продолжительность проекта и гранта; публикуют ли ежегодный отчет о деятельности организации; кто входит в команду этой организации.
По результатам исследования выявлено, что 51% организаций не имеют официального веб-сайта, 62% организаций не указали название/логотип донора, 68% организаций не указали названия проектов, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 70% организаций не имеют конкретной информации о своей команде.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.