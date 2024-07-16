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Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля

Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля

Sputnik Грузия

Шалва Папуашвили 15 июля направил письмо президенту Грузии с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T15:21+0400

2024-07-16T15:21+0400

2024-07-16T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента Грузии 18 июля в 12:00, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 15 июля направил письмо президенту Грузии с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента 18 июля для обсуждения вопроса избрания Генпрокурора Грузии, закона "Об амнистии" и других тем.Как сообщили в администрации президента, это делается для того, чтобы процесс укомплектования Совета Национального банка не затягивался. На сегодняшний день в Совете пять членов вместо девяти – первый вице-президент Натия Турнава, вице-президент Екатерина Микабадзе, вице-президент Екатерина Галдава, Теймураз Хомерики и Нана Кеинишвили. Президент объявила конкурс на четыре вакантных места в Совете Национального банка 7 февраля, прием заявок продолжился до 1 марта 2024 года – в администрацию президента поступило 28 обращений. Уже 10 апреля Зурабишвили создала Комиссию по отбору кандидатов в члены Совета Национального банка и провела ее первое рабочее заседание во дворце Орбелиани, а 24 мая она представила парламенту Екатерину Газадзе в качестве кандидата в члены Совета Нацбанка.Члены Совета Национального банка избираются парламентом Грузии сроком на семь лет по представлению президента Грузии. Президента Национального банка назначает и освобождает от должности президент страны из числа членов Совета Национального банка по представлению Совета. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. В совете должно быть как минимум пять человек, чтобы он смог выполнять свои обязанности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, натия турнава, парламент грузии