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Ребенок скончался после падения с шестого этажа в Батуми
Ребенок скончался после падения с шестого этажа в Батуми
Sputnik Грузия
По словам очевидцев трагедии, к моменту приезда медиков ребенок был еще жив 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T17:00+0400
2024-07-16T17:00+0400
2024-07-16T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Ребенок в возрасте до двух лет скончался в результате падения с шестого этажа многоквартирного дома в Батуми (Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам очевидцев трагедии, к моменту приезда медиков ребенок был еще жив. Его доставили в клинику, но не смогли спасти. МВД Грузии начало расследование случившегося по статье УК Грузии "Причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание за преступление составляет от двух до четырех лет тюрьмы. СМИ не сообщают, находился ли в квартире на момент трагедии кто-либо из взрослых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, аджария
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария
Ребенок скончался после падения с шестого этажа в Батуми
По словам очевидцев трагедии, к моменту приезда медиков ребенок был еще жив
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Ребенок в возрасте до двух лет скончался в результате падения с шестого этажа многоквартирного дома в Батуми (Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев трагедии, к моменту приезда медиков ребенок был еще жив. Его доставили в клинику, но не смогли спасти.
МВД Грузии начало расследование случившегося по статье УК Грузии "Причинение смерти по неосторожности".
Максимальное наказание за преступление составляет от двух до четырех лет тюрьмы.
СМИ не сообщают, находился ли в квартире на момент трагедии кто-либо из взрослых.