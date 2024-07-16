https://sputnik-georgia.ru/20240716/skolko-zarabotala-gruziya-na-eksporte-vina-289010105.html

Сколько заработала Грузия на экспорте вина

Сколько заработала Грузия на экспорте вина

Sputnik Грузия

Объем экспорта, как и доходы от продаж грузинского вина, выросли на 26 и 24% соответственно 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T10:52+0400

2024-07-16T10:52+0400

2024-07-16T10:52+0400

экономика

грузия

новости

национальное агентство вина

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира, сообщило Национальное агентство вина. По данным Агентства, объем экспорта, как и доходы от продаж грузинского вина, выросли на 26 и 24% соответственно. Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, куда вывезли 3,1 миллиона литров (рост на 19%), США – 654 тысячи литров (53%), Германию – 674 тысячи литров (34%), Великобританию – 182,5 тысячи литров ( 28%), Канаду – 121,3 тысячи литров (110%), Турцию – 239,2 тысячи литров (47%) и т. д. Кроме того, по статистике Агентства, в 45 стран мира было экспортировано 23,4 миллиона литров алкогольной продукции, рост по сравнению с январем-июнем 2023 года составил 55%. От экспорта алкогольной продукции страна заработала 132,8 млн долларов (рост на 59%). Продвижение грузинского вина По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планируется потратить уже 16 миллионов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино