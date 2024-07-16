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Туризм в Грузии в цифрах – данные за полгода

Туризм в Грузии в цифрах – данные за полгода

Sputnik Грузия

Туризм в Грузии продолжает стремительно развиваться – в январе-июне 2024 года страну посетили более 3 миллионов международных путешественников, что на 5,6%... 16.07.2024, Sputnik Грузия

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Туризм в Грузии продолжает стремительно развиваться – в январе-июне 2024 года страну посетили более 3 миллионов международных путешественников, что на 5,6% превышает данные за тот же период прошлого года. Из общего числа поездок иностранцев в Грузию туристическими были более 2,1 миллиона поездок. Это на 10% больше данных за первое полугодие 2023 года. В два с половиной раза увеличилось количество туристов из Китая – около 32,9 тысячи поездок за полгода. Чаще стали посещать Грузию из Индии, стран Персидского залива, Америки, Евросоюза и Великобритании.Больше всего поездок в Грузию совершают граждане Турции, России и Армении.

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туризм, грузия, экономика, турция, армения, россия, инфографика, новости, инфографика