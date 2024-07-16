https://sputnik-georgia.ru/20240716/tysyachi-vypusknikov-smogut-proyti-stazhirovku-v-gosvedomstvakh-gruzii-289014027.html

Тысячи выпускников смогут пройти стажировку в госведомствах Грузии

Тысячи выпускников смогут пройти стажировку в госведомствах Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии стажировка оплачиваемая 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T13:45+0400

2024-07-16T13:45+0400

2024-07-16T14:50+0400

новости

грузия

общество

ираклий кобахидзе

вузы грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Более трех тысяч выпускников вузов пройдут оплачиваемую стажировку в госведомствах страны благодаря новой программе правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С инициативой введения программы стажировки выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в январе. По его словам, это даст уникальную возможность молодежи трудоустроиться. По данным пресс-службы правительства, предварительный проект программы был представлен на встрече с премьером, где обсуждались детали проекта, сроки, условия конкурса и критерии отбора. Программа стажировки, которая распространится на государственные ведомства, будет длиться четыре месяца, и принять участие в ней смогут более 3 тысяч выпускников вузов на конкурсной основе, согласно предварительной информации. В Грузии стажировка оплачиваемая. Ранее парламент Грузии уже принял поправки, согласно которым лимит стажеров в государственных ведомствах был увеличен с 10 до 20% от числа сотрудников ведомств. Как будет проходить стажировка? Согласно правилам прохождения стажировки в госведомствах, стажер должен закончить одну из ступеней высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) или учиться на последнем курсе. Для попадания в программу он должен знать государственный язык, не иметь судимости за умышленное преступление и предоставить справку о проверке на наркотики. Принимают на стажировку на основе конкурса. Заявки на конкурс будут приниматься в электронном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, вузы грузии