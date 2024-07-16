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Внутренний туризм – самые популярные направления в Грузии
Внутренний туризм – самые популярные направления в Грузии
Sputnik Грузия
С 1 января по 1 июня 2024 года охраняемые территории посетили 153 730 человек, что на 18% больше данных за тот же период прошлого года 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пещера Прометея и заповедник Сатаплия в регионе Имерети и Мартвильский каньон в регионе Самегрело – Земо Сванети из года в год пользуются наибольшим спросом среди внутренних туристов, заявил и. о. главы Агентства охраняемых территорий Грузии Бесик Кусиди в эфире телеканала "Имеди". С 1 января по 1 июня 2024 года охраняемые природные территории Грузии посетили 153 730 человек, что на 18% больше данных за тот же период прошлого года. Из общего числа посетителей 61% были иностранцы. По его словам, Агентство охраняемых территорий максимально часто участвует в международных выставках, чтобы способствовать популяризации Грузии как туристического направления. "В этом году мы уже приняли участие в двух выставках в Саудовской Аравии, один раз в США, один раз в Китае. В этом месяце в Великобритании проходит выставка, в которой мы тоже участвуем. До конца года планируется участие как минимум в двух международных выставках: в Испании и снова в Китае, конкретно – в столице", – сказал Кусиди. По его словам, на выставках встречаются посетители, которые уже бывали в Грузии, те, кто хотят посетить страну повторно, и те, кто лишь слышали о Тбилиси. "Во многих случаях все они были удивлены, когда мы познакомили их с биоразнообразием Грузии, насколько разный ландшафт они могут увидеть", – добавил Кусиди. Число внутренних туристов в Грузии в первом квартале 2024 года выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным "Сакстата", за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 277,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 555,5 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 688,2 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 37,3% от общего числа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, имерети, агентство охраняемых территорий
туризм, грузия, новости, имерети, агентство охраняемых территорий
Внутренний туризм – самые популярные направления в Грузии
15:58 16.07.2024 (обновлено: 16:48 16.07.2024)
С 1 января по 1 июня 2024 года охраняемые территории посетили 153 730 человек, что на 18% больше данных за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пещера Прометея и заповедник Сатаплия в регионе Имерети и Мартвильский каньон в регионе Самегрело – Земо Сванети из года в год пользуются наибольшим спросом среди внутренних туристов, заявил и. о. главы Агентства охраняемых территорий Грузии Бесик Кусиди в эфире телеканала "Имеди".
С 1 января по 1 июня 2024 года охраняемые природные территории Грузии посетили 153 730 человек, что на 18% больше данных за тот же период прошлого года. Из общего числа посетителей 61% были иностранцы.
"Пещера Прометея, Мартвильский каньон, Сатаплия очень популярны среди местных туристов, особенно среди детей, здесь часто проводятся экскурсии. А еще Национальный парк Мтирала и каньон Цалка. Их, эти пять мест, посещают чаще всего", – сказал Кусиди.
По его словам, Агентство охраняемых территорий максимально часто участвует в международных выставках, чтобы способствовать популяризации Грузии как туристического направления.
"В этом году мы уже приняли участие в двух выставках в Саудовской Аравии, один раз в США, один раз в Китае. В этом месяце в Великобритании проходит выставка, в которой мы тоже участвуем. До конца года планируется участие как минимум в двух международных выставках: в Испании и снова в Китае, конкретно – в столице", – сказал Кусиди.
По его словам, на выставках встречаются посетители, которые уже бывали в Грузии, те, кто хотят посетить страну повторно, и те, кто лишь слышали о Тбилиси.
"Во многих случаях все они были удивлены, когда мы познакомили их с биоразнообразием Грузии, насколько разный ландшафт они могут увидеть", – добавил Кусиди.
Число внутренних туристов в Грузии в первом квартале 2024 года выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По данным "Сакстата", за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 277,7 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 555,5 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 688,2 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 37,3% от общего числа.